Una modifica sperimentale nel piano corse degli autobus del servizio di trasporto degli studenti negli istituti scolastici superiori di Agropoli. Dopo diverse sollecitazioni, il primo cittadino di Castellabate, Marco Rizzo, è riuscito ad ottenere una modifica sperimentale. Quindi, la linea 90 delle ore 7.00, che parte da Casalsottano di San Mauro Cilento per Agropoli, sarà anticipata di 10 minuti, in modo che il transito a Castellabate avvenga alle ore 7.50, in coincidenza con le corse delle linee 93 e 34.

APPROFONDIMENTI «Tirrenica strategica» investimenti in arrivo per la mobilità a sud di Salerno Camerota, mucche vaganti sulla Mingardina: la denuncia degli automobilisti Ceraso, il sottosegretario Ferrante partecipa al sopralluogo tecnico sul viadotto Acquarulo per la riapertura al traffico

Tale modifica verrà sperimentata dal prossimo 3 aprile. «Per risolvere la problematica legata al sovraffollamento degli autobus diretti agli istituti scolastici di Agropoli, ci siamo mossi con tutte le parti coinvolte - spiega il sindaco - L’auspicio è che questa modifica, per ora sperimentale, possa contribuire a migliorare la situazione per i nostri studenti». Nelle scorse settimane, il primo cittadino di Castellabate aveva già richiesto ufficialmente al consigliere regionale Luca Cascone aggiunte alle corse. Dal suo canto, però, Busitalia, dopo una serie di controlli svolti, aveva ritenuto inizialmente non necessaria la variazione del programma. L’ente cilentano ha poi svolto ulteriori accertamenti grazie anche alla collaborazione degli agenti della polizia locale, per risolvere la questione con le parti in causa. E alla fine la caparbietà dell’amministrazione Rizzo è stata premiata.

Negli ultimi tempi, infatti, erano cresciute notevolmente le lamentele per il sovraffollamento degli autobus dedicati al servizio di trasporto per gli studenti provenienti da Pollica, San Mauro Cilento, Montecorice, Castellabate, Perdifumo, Laureana Cilento e diretti agli istituti scolastici superiori di Agropoli. Più recentemente, anche il consigliere di minoranza di Castellabate, Costabile Nicoletti, ha lamentato il sovraffollamento degli autobus destinati alle corse per gli studenti, denunciando finanche lo svenimento di una giovane studentessa a bordo. «Devo ringraziare la Regione Campania e BusItalia per l’intesa raggiunta su un nodo che stava generando lamentele - continua Rizzo - In questo modo non ci dovrebbero essere problemi per gli studenti a distribuirsi equamente sui tre autobus». C’è, infatti, spesso tra i ragazzi anche la cattiva abitudine di affidarsi sempre all’ultimo bus disponibile, con inevitabili problemi di sovraffolamento su un mezzo solo.

Ora, con il transito della linea 90 in coincidenza delle altre due, anche questo problema dovrebbe essere definitivamente superato.