Potenziamento dell’Alta Velocità sulla tratta storica, quella tirrenica, e la riapertura della Cilentana. Si preannuncia una Pasqua di buone notizie per la mobilità a sud di Salerno. Sulla tratta ferroviaria Battipaglia Praia a Mare, che attraversa la fascia costiera cilentana, sono previsti interventi diffusi di rinnovo del piano del ferro in diverse tratte della linea, nonché il mantenimento e l’adeguamento degli standard qualitativi della linea aerea lungo l’intera tratta, finalizzati a garantire la velocità massima fino a 200 km orari e a creare le condizioni per una maggiore regolarità per i treni.

Nel biennio 2021-2022 sono stati eseguiti investimenti per 29 milioni di euro mentre per l’anno 2023 gli investimenti realizzati sono pari a 21 milioni di euro. A ribadirlo è il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, in un documento di risposta inviato al parlamento cilentano della Lega, Attilio Piero, che aveva presentato un’interrogazione sulla tratta Tirrenica dell’Alta Velocità. «Con gli ultimi governi di sinistra - ribadisce Pierro - era evidente la volontà di declassare a traffico regionale i trasporti sulla tratta in questione, in particolare nella provincia di Salerno. Le risposte che arrivano dal Mit, invece, chiariscono la volontà del governo di invertire la rotta. La tratta, si evince dal documento viene considerata strategica e verrà invece potenziata». Riguardo all’Alta Velocità non ci saranno penalizzazioni, né sulla fascia costiera, né nelle aree interne come Vallo di Diano e Alburni, che finalmente si svilupperanno insieme alle altre aree della provincia. «Con il “Ponte degli Italiani” e i tanti cantieri, aperti e in via di apertura, anche in Campania, sono in arrivo migliaia di posti di lavoro» ribadisce il deputato della Lega, Pierro.

Le buone notizie, per fortuna, non sono finite. Una promessa mantenuta ed il turismo delle festività di Pasqua salvate da un lavoro eseguito ad arte in maniera tempestiva. Il viadotto Acquarulo della Cilentana situato dopo l’uscita allo svincolo di Ceraso, sarà riaperto al traffico già domani con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia prestabulito dall’Anas. Nella tarda mattinata di oggi si terrà un sopralluogo tecnico del sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, e del responsabile di Anas Campania Nicola Montesano e subito dopo ci sarà la riapertura.

L’Anas ha dunque mantenuto la promessa di riaprire la Cilentana entro la fine di marzo, dopo la chiusura del viadotto lo scorso dicembre a causa di alcuni problemi strutturali.