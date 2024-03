Lustra, sindaco rinuncia all'indennità e regala le uova di Pasqua agli alunni

Rinuncia all’indennità da sindaco per il mese di marzo e regala le uova di Pasqua a tutti i bambini residenti nel comune di Lustra e agli alunni non residenti della scuola primaria e dell’infanzia, site nella frazione Corticelle. È il gesto di solidarietà di Luigi Guerra, sindaco di Lustra.

«Un gesto di solidarietà per alleviare la paura e l’insicurezza di questo momento - racconta il primo cittadino - in un mondo dove i problemi internazionali legati alla paura della guerra possono provocare ansia e preoccupazione nei nostri figli. È un modo per stare vicino ai bambini, per regalargli un sorriso. Le uova sono state distribuite distribuite direttamente a scuola».

«Chi guida una comunità ha il dovere di pensare al bene comune ed in particolare – aggiunge il primo cittadino - alle fasce deboli. Quando l’Ente non può farsi carico di queste spese, perché ci sono altre priorità, deve pensarci il sindaco. Per questo ritengo di non aver fatto nulla di straordinario, ho solo fatto il mio dovere. Anzi – conclude Luigi Guerra - colgo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini impegnati in questo momento nel volontariato. Ringrazio gli insegnanti, le forze dell’ordine, i medici, gli infermieri e tutte quelle persone che aiutano chi è più in difficoltà.

Lustra è una grande famiglia, nessuno deve sentirsi solo».