San Marzano, Guttuso in Under16 Lnd: Chiariello salta la gara con il Sarrabus

Un prestigioso riconoscimento per il San Marzano. Dopo le diverse convocazioni dei portieri di prima squadra Cevers e Pareiko convocati nelle rispettive Nazionali, anche un estremo difensore delle giovanili ha ricevuto un'importante convocazione.

Emanuele Guttuso, classe 2008, è stato infatti convocato per il raduno nazionale della Rappresentativa Nazionale Under 16 della Lega Nazionale Dilettanti. Dal 22 al 24 aprile si allenerà agli ordini del tecnico Gabriele Peccati e nel pomeriggio del mercoledì disputerà un'amichevole contro i pari età dell'Under 16 nazionale del Bologna.

Una vetrina importante per il giovanissimo portiere blaugrana, che da diverso tempo si allena con la prima squadra. Nelle ultime settimane mister Mauro Zironelli lo ha anche convocato per le gare contro Nocerina e Nuova Florida Ardea.

Intanto la squadra prosegue gli allenamenti nel quartier generale di Striano.

Chiariello, fermato per un turno dal Giudice Sportivo, salterà la gara esterna con la Cos Sarrabus Ogliastra. Rientrato a pieno regime in gruppo il centrale difensivo La Gamba. Buone nuove anche per Bruno e capitan Di Gennaro, che stanno gradualmente riprendendo il lavoro col gruppo. Allenamento differenziato infine per Ziello e Allegretti.