Paganese, premiata la linea verde: prima nel contest Giovani D Valore

Fare di necessità virtù e farlo nel migliore dei modi. Pur con un budget nettamente inferiore alla scorsa stagione, la Paganese è riuscita a emergere nel campionato 2023-24 grazie alla politica di “linea verde” adottata dalla società. Una politica che ha permesso al club azzurrostellato di aggiudicarsi il contest Giovani D Valore, organizzato ormai da anni da Lega Nazionale Dilettanti e Dipartimento Interregionale.

In palio importanti somme per le tre società di ogni girone che spiccano per l'impiego di atleti giovani oltre i quattro da schierare obbligatoriamente in campo.

La Paganese ha concluso al primo posto nel girone H 2023-24, aggiudicandosi un premio di 25mila euro da incassare all'inizio della prossima annata agonistica.

Seconda in classifica la Polisportiva Santa Maria, che tuttavia rischia seriamente di perdere il bonus di 15mila euro perché, come da regolamento del contest, le squadre che retrocedono in Eccellenza vengono automaticamente escluse dalla graduatoria. Un vero peccato per il club cilentano, protagonista di un vero e proprio tracollo nella seconda parte dell'annata, che l'ha visto sprofondare dalla zona salvezza all'ultimo posto del gruppo H.

Nello stesso girone, la Gelbison si è piazzata a metà classifica nel contest, mentre l'Angri è ultimo a quota 0. Nel girone G nessuna delle tre formazioni salernitane - Cavese, Nocerina e San Marzano - è riuscita a conquistare il podio nella speciale graduatoria, con la Nocerina addirittura ultima del raggruppamento.