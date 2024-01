Paganese-Gallipoli 2-0: playoff a soli 3 punti

Vittoria con pieno merito per la Paganese, che cancella immediatamente l'immeritata sconfitta di Matera e si sbarazza del fanalino di coda Gallipoli. Punteggio finale di 2-0 per i ragazzi di Agovino, in rete all'alba e al tramonto del match.

Iannone sblocca dopo pochi minuti su calcio di rigore concesso per fallo del portiere Dima su Faiello. A 3 giri di lancette dal 90' è invece Porzio a realizzare il raddoppio, sfruttando un'indecisione dell'estremo difensore dei salentini. In mezzo, una Paganese in pieno controllo della gara, con altre chance firmate nel primo tempo dallo stesso Iannone e da Orefice, che si vede annullare un gol di pregevole fattura perché sul cross di Faiello il pallone aveva già varcato la linea di fondo.

Nel finale di frazione Munoz per il Gallipoli ha sui piedi la chance del pareggio, ma a tu per tu col portiere non centra il bersaglio grosso.

Iannone ci prova anche nella ripresa, guadagnando probabilmente anche la palma del migliore in campo. Il raddoppio “di rapina” di Porzio mette il punto esclamativo al match, rilanciando in classifica la Paganese che ora viaggia a sole 3 lunghezze dalla zona playoff.