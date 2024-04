Castrovillari-Portici 1-1: difendere il sestultimo posto per staccare il pass salvezza

Un punto per il Portici nella sfida salvezza di Castrovillari: il pari condanna definitivamente all’Eccellenza i calabresi, ormai a distanza siderale sia dalla sestultima che dalla quintultima. Ai ragazzi di Condemi, scivolati nel frattempo a -5 dalla Sancataldese, tocca dunque tener stretto il vantaggio sul San Luca (corsaro ad Agrigento), ad oggi di tre lunghezze.

Sarà fondamentale mantenere il sestultimo posto, dunque l’ampio distacco proprio sul Castrovillari (superiore agli 8 punti), che consentirebbe di scongiurare la disputa dello spareggio playout.

Un +3 da difendere con ogni forza a due giornate dal termine del campionato.

Al Mimmo Rende l’equilibrio regna fino a tutta la prima frazione di gioco. Nella ripresa, sette minuti e Maione, sempre lui, realizza il gol del vantaggio azzurro. Il sapore del blitz diventa sempre più concreto e consistente con lo scorrere dei minuti, fino al 43’, quando – inesorabile – arriva la doccia fredda del pari dei padroni di casa.

Un pari che non serve a nulla al Castrovillari, aritmeticamente retrocesso. Al Portici tocca invece difendere il vantaggio sul San Luca per concludere – quantomeno – la stagione al sestultimo posto, che vorrebbe dire – in virtù del vantaggio sul Castrovillari – dsalvezza diretta.