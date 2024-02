Atletico Uri-Cavese 1-3: invariato il gap in vetta

La Sardegna porta bene alla Cavese. Terzo successo in altrettante trasferte sull'isola per gli aquilotti, che espugnano il campo dell'Atletico Uri con il punteggio di 1-3. La squadra di Cinelli deve fare a meno dei vari Magri, Lops, Cinque e Felleca, tutti alle prese con problemi fisici.

L'approccio dei biancoblu è positivo, ma tocca attendere uno sfortunato autogol per bucare la difesa sarda. Al 18' su cross basso di Urso dalla sinistra, un difensore di casa devia fortuitamente alle spalle del proprio portiere. Il raddoppio poco dopo la mezz'ora, con Zenelaj che si inserisce bene al limite e indirizza la sfera sul palo lontano.

Nel finale di frazione l'Uri prova una reazione, senza però raccogliere i frutti sperati.

In apertura di ripresa ci pensa Derosa, con una sassata dal limite, a mettere il punto esclamativo al match. Cavese sul velluto sul parziale di 0-3; Tirelli è costretto agli straordinari per evitare il poker biancoblu, ma il destino della gara è già scritto. Anche dopo il gol della bandiera dei padroni di casa, realizzato da Attili su rigore concesso per fallo di Megna su Demarcus.

Vittoria importante per gli aquilotti, che trovano i gol dalle retrovie quando gli attaccanti non sono in giornata positiva. Il successo consente alla Cavese di mantenere a debita distanza tutte le inseguitrice, tutte vittoriose nel turno odierno.