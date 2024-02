Romana-San Marzano 2-0: blaugrana troppo imprecisi

Una buona prestazione stavolta non porta il San Marzano al bottino pieno. I blaugrana cedono il passo in trasferta a una Romana più cinica, che nella ripresa risolve un match scivolato via sul filo dell'equilibrio anche in termini di occasioni create.

Orfana in prima linea di Allegretti e con Ferrari a mezzo servizio, la squadra di Zironelli ha trovato in Di Gennaro la principale fonte di opportunità da rete. Ma il capitano non è riuscito a trovare il guizzo decisivo per battere il bravo Antolini, portiere classe 2006 che parteciperà alla Viareggio Cup con la Rappresentativa di Serie D.

La Romana lascia l'iniziativa agli ospiti per provare ad agire di rimessa, ma rischia soprattutto nel primo tempo.

Va meglio ai capitolini a inizio ripresa quando Calì, praticamente alla sua prima e unica occasione da gol, indovina l'angolo giusto dal limite dell'area. La dura legge del gol colpisce il San Marzano, reo di aver sprecato una ghiottissima opportunità con Camara, che in piena area di rigore è sfortunato nel mancare il bersaglio grosso per questione di centimetri

I campani provano a raddrizzarla alzando il baricentro. Due volte Fiore va vicino al raddoppio, trovando prima la plastica risposta di Cevers, poi un'altra provvidenziale deviazione in corner. In pieno recupero il giovane Romagnoli scatta per vie centrali e anticipa il portiere blaugrana, realizzando il gol del definitivo 2-0.