Cavese-Cynthialbalonga 4-2: la Curva ricorda Catello Mari

La Cavese non si ferma più. Nell'anticipo in notturna al Simonetta Lamberti, la formazione biancoblu batte la Cynthialbalonga col punteggio di 4-2, onorando al meglio la memoria di Catello Mari. A 18 anni dalla tragica scomparsa dell'ex difesore biancoblu, la Curva Sud ha ricordato il numero 6 con una bella scenografia all'ingresso in campo delle squadre.

Partita scoppiettante davanti a una notevole cornice di pubblico, nonostante la pioggia e un clima tutt'altro che primaverile.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 12' con Cappai ma è un fuoco di paglia. Anche perché al quarto d'ora la Cynthialbalonga resta in 10 uomini per l'espulsione di Santoni. E la strada si mette in discesa per la Cavese che prima pareggia con Addessi, poi sorpassa con Troest.

Nella prima fase della ripresa Di Piazza rafforza la sua leadership tra i marcatori biancoblu, ma pochi minuti dopo Serafino riapre i giochi realizzando il parziale gol del 3-2. Nel finale Felleca realizza il poker tra le proteste degli ospiti; tra i più agitati c'è Pisanu che probabilmente esagera nelle recriminazioni e rimedia il cartellino rosso lasciando i suoi in 9.

Al termine della gara via alla cerimonia ufficiale di premiazione della Cavese per la vittoria del campionato nel girone G di Serie D. Consegnata alla squadra di patron Lamberti la coppa, alla presenza del coordinatore del Dipartimento Interregionale, avvocato Luigi Barbiero e del Consigliere Nazionale, Giuseppe Dello Iacono.