Fasano-Santa Maria Cilento per evitare la retrocessione anticipata

Per il Santa Maria Cilento, il destino sembra ormai segnato.

I giallorossi ultimi da diverse giornate e con un ritardo sulla terz'ultima che garantisce i playout che aumenta sempre più: il distacco è ora di 8 lunghezze appaiono quasi rassegnati, ma la squadra di Gianluca Esposito, ha svolta senza sosta le sedute di allenamento per arrivare al match sul campo del Fasano la cui situazione non è ancora del tutto tranquilla provando a rinviare la retrocessione diretta con largo anticipo.

Per questo match il tecnico del team di Castellabate, spera di recuperare in avanti Gassama. Intanto non è escluso che possa impiegare qualche giovane che arriva dalla juniores. La gara si gioca al Curlo di Fasano ( Brindisi ) con inizio alle ore 15 dirige Barbetti della sezione di Arezzo.