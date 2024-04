Nocerina, «Ti porto allo stadio»: l'iniziativa per gli studenti

La Nocerina porta le scolaresche allo stadio. In occasione della gara casalinga contro il Sassari Latte Dolce, in programma domenica, sarà concesso ingresso gratuito al San Francesco a tutti gli alunni degli istituti comprensivi delle due Nocera.

L'iniziativa “Ti porto allo stadio”, riservata dunque alle scuole primarie e secondarie di primo grado, prevede la presenza di accompagnatori adulti, ai quali saranno riservati biglietti a costi ridotti. Le comitive assisteranno alla partita dal settore Distinti.

Fischio d'inizio previsto alle 14.30, dunque con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario federale, per concedere un più agevole rientro del Sassari Latte Dolce in Sardegna. La formazione ospite non potrà disporre di Saba e Aru, appiedati per un turno dal Giudice Sportivo.

La Nocerina è chiamata a riscattare le due sconfitte consecutive subite per mano di Cassino e Atletico Uri.

In palio c'è il secondo posto al termine della regular season e la squadra di mister Nappi non potrà più concedersi passi falsi per sperare di scavalcare di nuovo in classifica Ischia e Cassino. Biglietti già in vendita da questa mattina negli abituali punti di prevendita: prevista una buona cornice di pubblico.