Nocerina-Cassino 0-1: bagarre per il secondo posto

La Nocerina stecca nello scontro diretto casalingo contro il Cassino. Al San Francesco termina 1-0 per gli ospiti, risultato che mette di nuovo in pericolo il secondo posto in regular season per la squadra di mister Nappi. La squadra di Carcione ha un miglior impatto con la partita, ma bisogna comunque attendere un bel po' per vedere azioni pericolose.

Le prime sono appunto dei cassinati con Rossi e Abreu, col primo che chiama all'intervento Fantoni e il secondo che svetta sul secondo palo ma non trova il tap-in di alcun compagno a due passi dalla linea di porta. Alla mezz'ora sul fronte opposto Gaetani soffia palla a un avversario ma anziché servire i meglio piazzati Liurni e Guida al centro si intestardisce in un dribbling e viene bloccato da Stellato.

Il Cassino recrimina per l'incrocio dei pali colpito da Maciariello, poi trova il vantaggio con un tap-in di Magliocchetti che raccoglie una difettosa respinta di Fantoni.

Nell'intervallo Nappi striglia i suoi che ripartono con maggiore cattiveria ma protestano in maniera vibrante con il direttore di gara quando Liurni, bravo a rubar palla a Mileto, viene letteralmente “affossato” dal difensore in maglia bianca; per l'arbitro c'è addirittura fallo in attacco.

Il fattore Stellato

Stellato sale in cattedra e conta pure sull'aiuto del “fattore C” nelle due occasioni confezionate da Pinna, con la traversa a salvare l'estremo ospite nella seconda circostanza. Il portiere si ripete su un retropassaggio harakiri di Mele prima di opporre un gran riflesso al colpo di testa sottomisura di Cardella. Scorre il cronometro e la Nocerina perde di efficacia in zona tiro e non bastano nemmeno 9 minuti di recupero per raddrizzare il punteggio.

I rossoneri proseguono dunque nel trend negativo degli scontri diretti con le prime della classe: una sola la vittoria ottenuta nei doppi confronti con Cavese, Romana e Cassino, oltre al pareggio dell'andata in casa dell'Ischia, che i molossi affronteranno all'ultima di regular season.