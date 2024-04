Real Casalnuovo-Reggio Calabria 0-1: granata beffati da Barillà

Battuta d'arresto casalinga per il Real Casalnuovo, che allo Iorio si arrende al quotato Reggio Calabria.

Una sconfitta di misura per gli uomini di Esposito, che potrebbe inficiare il percorso in chiave playoff. In avvio di secondo tempo, la squadra calabrese ad un passo dal vantaggio: cross di Martiner da destra verso il dischetto dell'area, Provazza, da due passi, gira di testa e manda sul fondo.

Gli ospiti spingono sull'acceleratore e passano in vantaggio a quindici dal termine, sugli sviluppi di un corner: batte Perri, Girasole anticipa Rossi, la palla vaga in area e Barillà di testa insacca. Non basta il forcing finale dei padroni di casa, che in qualche occasione impensieriscono l'estremo difensore reggino.