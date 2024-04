Martina-Paganese 3-1: terza sconfitta di fila

La Paganese incappa nella terza sconfitta consecutiva. Non riesce agli azzurrostellati il riscatto dopo la pessima prestazione casalinga contro il Gravina: a Martina i ragazzi di mister Supino perdono col punteggio di 3-1 allontanandosi ulteriormente dalla zona playoff.

Diverso comunque l'approccio alla partita rispetto all'uscita precedente, sebbene siano i padroni di casa a menare le danze in pratica per tutto il primo tempo. Al 10' Rizzo porta in vantaggio il Martina al termine di un vero e proprio flipper nell'area liguorina, con qualche protesta per un presunto fuorigioco che non viene però segnalato dagli ufficiali di gara.

Pinestro è impegnatissimo dagli avanti di casa e ingaggia in particolare un vero e proprio duello personale con Bonanno, sbarrandogli per ben quattro volte la via del possibile raddoppio. Ci prova anche Nikolli, ma è sempre il portiere azzurrostellato ad avere la meglio.

Nel finale di frazione un flash della Paganese porta alla conclusione di Iannone che si stampa sulla traversa.

Il pareggio

Di rientro dall'intervallo l'undici di Supino pareggia con Faiello che poco dopo sfiora pure l'incredibile sorpasso. Di fatto però finisce solo per suonare la sveglia per i padroni di casa che all'11' si riportano in vantaggio con Tedesco che approfitta di una errata lettura della retroguardia della Paganese. Poco prima della mezz'ora arriva anche il tris con Palermo che indirizza definitivamente le sorti della sfida.

Coratella negli ultimi minuti prova a riaprire ulteriormente i giochi ma non trova la giusta fortuna davanti alla porta dei pugliesi, che portano a casa il successo e tengono il passo della capolista Team Altamura, pur staccati ancora di 7 punti.