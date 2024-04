Gallipoli-Angri 1-1: grigiorossi ai playout

Trasferta dal retrogusto amarissimo per l'Angri, che sfiora il colpaccio a Gallipoli ma proprio nelle ultime battute subisce il pareggio che condanna aritmeticamente i grigiorossi alla disputa dei playout. La squadra di mister Liquidato disputa una buona gara, contraddistinta dalla grande esigenza di punti anche per i padroni di casa.

Il Gallipoli è infatti ancora a rischio retrocessione diretta e dunque in campo ci si gioca il tutto per tutto.

Tra gli ospiti si rivede dal 1' capitan Longo al centro dell'attacco. Le squadre si equivalgono per larghi tratti, con Poziello a pungere con un colpo di testa che non esce di molto.

A metà frazione i salentini restano in 10 uomini quando Munoz rifila una gomitata a Schiavino e guadagna anticipatamente gli spogliatoi. Pur in superiorità numerica, però, l'Angri non riesce a passare in vantaggio. Al rientro dall'intervallo Ascione e il neo-entrato Palmieri sono i più attivi nell'undici di Liquidato. Proprio Palmieri al quarto d'ora trova lo spunto giusto trasformando in rete il lancio di Schiavino.

La strada sembra in discesa per l'Angri, in vantaggio di punteggio e di uomini. Ma i doriani peccano nel non concretizzare le chance del raddoppio firmate da Giorgio e dal solito Ascione. E proprio sul più bello la dura legge del gol punisce la squadra di Liquidato, con Kapnidis che gira a rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo, rovinando la festa agli ospiti.