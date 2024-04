Sarnese a un passo dalla festa: basta un punto per il ritorno in D

Conto alla rovescia per la festa promozione. Sarno si prepara a celebrare il ritorno dei granata in Serie D con due giornate di anticipo. Alla Sarnese manca infatti un solo punto per ottenere la matematica certezza del salto di categoria. Domani pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 16, i granata scenderanno in campo al Comunale di San Michele di Serino, ospiti della Virtus Avellino.

Gli irpini non hanno ancora conquistato l'aritmetica salvezza in categoria e venderanno cara la pelle contro Evacuo e compagni.

Che tuttavia avranno dalla loro proprio la possibilità di giocare per il doppio risultato prima di dare il via alla festa promozione.

La squadra stellare allestita dal patron Aniello Pappacena ha condotto il campionato fin dalla prima giornata nel girone B di Eccellenza Campania, incontrando qualche fisiologico rallentamento ma dimostrando sempre e comunque di essere il miglior organico del torneo.

Nonostante ciò, ben tre allenatori si sono avvicendati alla guida tecnica dei granata. In estate la squadra era stata infatti affidata a Carmine Turco, ex trainer di Angri e Agropoli. A metà ottobre l'esonero e il ritorno al Felice Squitieri di mister Egidio Pirozzi, che in passato aveva scritto una pagina importante per il calcio a Sarno. Tuttavia, anche il suo è stato un interregno, perché a metà gennaio patron Pappacena ha sollevato dall'incarico l'allenatore ebolitano, affidando la panchina a Francesco Farina, specialista in “triplete” tra i dilettanti.

Il tecnico casertano era stato infatti già capace di condurre Campobasso e Barletta alla vittoria di campionato di Eccellenza, coppa regionale e Coppa Italia nazionale nella stessa stagione. L'impresa però non è riuscita anche alla guida della Sarnese, fuori al primo turno del trofeo nazionale ma comunque proiettata al trionfo in campionato, principale obiettivo della società.