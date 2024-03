Salernum Baronissi-Sapri: sconfitta a tavolino per gli ospiti

Come era prevedibile, è costato caro al Sapri l'errore nella sostituzione di un under nel match con il Salernum Baronissi, match valido per la 28esima giornata di eccellenza girone B.

La gara sul campo era finita in parità ma viene ribaltata dal giudice sportivo che ha ritenuto fondato il reclamo del Salernum Baronissi, il club salernitano ha evidenziato come il Sapri al momento della sostituzione di Braghetto classe 2004, ha impiegato JarJu, nato nel 1996, violando la norma che prevede l'utilizzo di due under per l'intera durata della gara.

Per effetto di questa scelta errata ha disposto la sconfitta per 0-3 al Sapri e comminato anche una ammenda di 100 euro e l'inibizione al dirigente Franco Mileo fino al 28 marzo.

Per effetto di questa decisione cambia anche la classifica il Salernum Baronissi compie un bel balzo in avanti e sale a 34 punti, portando fuori dalla zona rossa, mentre torna a 31 punti in piena bagarre playout il Sapri.

La giornata storta per gi spigolatori è completata anche dal KO rimediato nel turno infrasettimanale sul campo del ProSangiorgese che ha vinto 3-0.