Una lite scoppiata tra alcuni ragazzi di Centola e un gruppo di turisti napoletani è sfociata in violenza. Pesante il bilancio: due persone finite in ospedale tra cui un giovane in gravi condizioni. Nella rissa sarebbe stato colpito con un cric per auto riportando diversi traumi tra cui uno facciale con lo spostamento della retina.

La rissa è avvenuta nella notte tra Sabato Santo e il giorno di Pasqua. Una prima discussione tra i due gruppi di ragazzi ci sarebbe stata all’uscita di un noto locale notturno di Caprioli riaperto per le festività pasquali. Un confronto verbale aperto e chiuso senza particolari conseguenze. Ma la discussione sarebbe proseguita subito dopo all’ingresso di Palinuro dinanzi ad una cornetteria. Qui la situazione è degenerata. A supporto dei ragazzi del posto sarebbero giunti altri giovani da Centola trasformando la strada in una guerriglia. Sono volati calci, pugni e schiaffi tra i gruppi di giovani. Ad avere la peggio un ragazzo di Napoli che, secondo quanto riferito dai suoi amici, sarebbe stato più volte colpito con un cric prelevato da un’auto.

Il malcapitato ha riportato gravi traumi tra cui quello facciale. Sul posto immediato l’arrivo dei sanitari del 118, con una ambulanza della Misericordia di Palinuro, che hanno trasferito il malcapitato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è stato sottoposto alle cure del caso. A preoccupare soprattutto le ferite al volto. Ai sanitari ha dovuto far ricorso per le ferite riportate nella lite anche un ragazzo di Centola. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto tutti gli elementi utili per identificare i ragazzi coinvolti nel grave episodio.

Da capire che cosa è realmente accaduto e soprattutto il motivo di tanta violenza. Nel caos sarebbero state danneggiate anche diverse auto parcheggiate nei pressi della cornetteria. L’episodio ha scosso la comunità locale.