Nonno Giuseppe compie 100 anni, grande festa a Centola-Palinuro

Grande festa nel comune di Centola per i 100 anni di Giuseppe Pacelli. Avvolto dall'affetto dei figli, nipoti e pronipoti, il nonnino cilentano ha tagliato l'importante traguardo. Al suo fianco anche la sorela 95enne.

A fargli gli auguri il sindaco del Comune di Centola, Carmelo Stanziola, che per l’occasione ha donato una pergamena al centenario, augurandogli ancora lunga vita.

Una vita intera dedicata al lavoro e un’esperienza per diversi anni in Venezuela, come molti in queste zone del Cilento, fanno di Giuseppe Pacelli un uomo molto amato non solo dalla sua famiglia ma anche da tutti i compaesani che lo conoscono e lo stimano.

