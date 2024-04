Bonus bollette fino a 1.015 euro. Luce, gas e idrico: ecco chi ne ha diritto e come variano gli importi

Bonus energia elettrica, gas e bonus idrico. Sono tre misure che permettono alle famiglie con Isee più basso di far fronte alle bollette. Non è un'agevolazione per tutti ma un aiuto per chi è più in difficoltà. Gli importi cambiano a seconda della situazione economica di ogni famiglia: per quanto riguarda il bonus idrico, per esempio, è sufficiente avere un Isee inferiore ad un parametro per avere diritto a un numero di metri cubi di acqua gratuitamente. Per luce e gas, invece, i parametri sono diversi.