La giunta comunale ha messo a disposizione dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, con una misura una tantum, 632mila euro per il pagamento delle utenze di luce e gas. La somma è già a disposizione del Comune (fanno riferimento al Dl 159 del 2007 riguardante le nuove gare per il servizio di distribuzione del gas metano), in quanto accantonate nell'avanzo di amministrazione vincolato e riportate nel rendiconto di approvazione. Naturalmente l'ultima parola spetta al consiglio comunale che proprio lunedì 29 aprile sarà chiamato ad approvare il rendiconto. Si tratta di un passaggio obbligatorio per il quale, però, non sussistono problemi di sorta.

L'utilizzo del «tesoretto», dunque, non andrà ad incidere su altri settori. Del resto anche l'opposizione ha trovato positiva questa misura come conferma il consigliere di Azione, Vizzi Sguera: «Si tratta di provvedimenti che in momenti particolari come quelli che stanno vivendo le famiglie meno agiate della nostra città che hanno difficoltà a sbarcare il lunario, sono bene accetti e vanno al di là della colorazione politica e degli schieramenti tra i banchi di palazzo Mosti. Vigileremo come opposizione affinchè l'iter sia rispettato ed eventualmente se ci siano le possibilità di allargamento aumentando gli attuali paletti economici e reddituali».

A proporre la misura straordinaria, votata all'unanimità da tutto il consesso, sono stati lo stesso sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai servizi sociali Carmen Coppola. «Questo intervento - ha spiegato Coppola - si è reso necessario per le precarie condizioni socio economiche in cui versa parte della popolazione cittadina a seguito e per effetto dei conflitti bellici in corso tra Russia ed Ucraina e Plaestina ed Israele, oltre che per i postumi della crisi pandemica. In particolare tali condizioni di precarietà sono evidenziate dai costanti e continui rincari energetici che, insieme alle restrizioni sull’offerta di altre materie prime e semilavorati a monte delle fasi di produzione, stanno comportando bruschi incrementi dei prezzi al consumo. L’aumento dei prezzi sta incidendo notevolmente sulle capacità di acquisto delle famiglie che, come è noto, si esprime in primo luogo per l’ approvvigionamento dei beni di prima necessità e per la fornitura di prodotti energetici. Per l'occasione ringrazio i componenti della Commissione consiliare presieduta da Rosario Guerra per il prezioso lavoro preparatorio svolto».

Potranno accedere ai contributi i residenti nel Comune di Benevento da almeno 12 mesi ed aventi un Isee ordinario o un Isee in corso di validità con valori pari o non superiori a 12mila euro. Inoltre, dovranno essere intestatari delle utenze di energia elettrica/gas riferite all’abitazione di residenza per le quali chiedono un contributo e non dovranno aver usufruito del bonus governativo in automatico in bolletta a partire dall'1 gennaio 2024, né essere beneficiari di reddito di inclusione per un importo pari o superiore a 400,00 euro. I voucher sociali verranno accreditati sui conti correnti postali o bancari dei beneficiari. L’avviso pubblico contenente le modalità per la presentazione delle istanze sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune.

L’importo del voucher da erogare sarà stabilito secondo i seguenti criteri. Nucleo familiare con una persona 200 euro, due persone 300, con tre persone 400 euro ed infine con quattro o più persone 500 euro. L’ufficio Servizi Sociali procederà ad una verifica delle domande pervenute sulla piattaforma elettronica dedicata ed ammetterà al beneficio gli aventi diritto.

Qualora le domande risultino superiori alle risorse disponibili si procederà a stilare una graduatoria. «Mi piace sottolineare - ha detto il sindaco Mastella - che questa amministrazione, come dimostrano le varie misure sin qui adottate a sostegno delle famiglie, ha a cuore le fasce della popolazione più deboli».