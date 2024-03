Fabio Buoninsegni, il ricordo del giovane arbitro morto in incidente durante la messa nel Santuario di Pompei

Commosso il ricordo di Fabio Buoninsegni, il ventiduenne arbitro di Quarto scomparso in un incidente stradale, durante la messa officiata nel Santuario di Pompei e voluta dal Comitato campano della Figc, presieduto da Carmine Zigarelli. La messa è stata concelebrata dal Rettore del Pontificio Santuario Pasquale Mocerino, da padre Rosario Mauriello e padre Jean Pierre Bida. Nella sua omelia padre Rosario ha elogiato i presidenti per l'opera sociale che svolgono, ricordando che devono sentire i giovani come figli e coltivare l'amicizia e sottolineando che si è avversari, ma subito dopo amici nel rispetto del grande lavoro educativo che essi svolgono insieme agli allenatori.

Al termine della funzione il presidente Zigarelli ha ringraziato il rettore per l'ospitalità e la grande collaborazione per la celebrazione eucaristica e i padri camilliani padre Rosario e padre Jean Pierre per l'affetto e le preghiere riservate al calcio dilettantistico regionale.