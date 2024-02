Quarto, morto Fabio Buoninsegni: l'arbitro 23 anni è deceduto dopo dopo l'incidente

Fabio Buoninsegni non ce l'ha fatta: il 23enne arbitro di Prima Categoria, residente a Quarto, è deceduto nella notte.

Era giunto in ospedale, a Caserta, in condizioni disperate. Uno schianto in autostrada, all'altezza di Villa Literno, avvenuto sabato sera mentre rientrava da una gara di campionato, lo aveva lasciato in fin di vita. Lo scontro con un Suv e poi la corsa in ospedale.

Studente in Giurisprudenza, figlio di un allenatore di calcio della zona flegrea, Fabio era considerato un più che promettente direttore di gara. Centinaia i messaggi di cordoglio: a piangere Fabio i colleghi dell'Aia (Associazione italiana arbitri) e le tante realtà sportive flegree.