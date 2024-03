Nel napoletano edificio fatiscente affittato a 14 extracomunitari: 6 irregolari e 2 denunciati

Una struttura fatiscente e abbandonata, muffa sulle pareti e un forte odore che impregna ogni spazio della struttura. Nell'edificio in via Rastelli di Carbonara di Nola, i carabinieri hanno denunciato un 27enne, imprenditore del posto e un 39enne del Bangladesh per aver affittato e subaffittato illegalmente l'edificio ad altri 13 extracomunitari.

Vivevano lì persone di origini diverse, tutti uomini, sistemati in un unico stanzone con vari letti e un piccolo cucinino. Occupava l’immobile pagando circa 1500 euro al mese.

L’abitazione era in condizioni igieniche precarie, sovraffollata rispetto al numero di occupanti rilevati. I due denunciati dovranno rispondere di favoreggiamento all’immigrazione clandestina