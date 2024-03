Castellabate, una panchina diventa un'opera d'arte nel cuore del paese

Nel cuore del Corso Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, una sorpresa artistica cattura l'attenzione dei passanti: una panchina trasformata in un capolavoro di arte e cultura. A dare vita a questa opera unica è stata la giovane artista locale, Briseide Di Biasi, che con il suo talento ha reso la panchina un'opera d'arte mozzafiato.

Il dipinto sulla panchina racconta l'importanza della lettura, soprattutto tra i più giovani, invitando alla riflessione e alla scoperta attraverso i libri.

Questa iniziativa è stata promossa dall'Amministrazione Comunale con l'obiettivo di valorizzare anche gli angoli più nascosti del territorio, regalando così un tocco di bellezza e cultura alla comunità.

Il consigliere comunale Clemente Migliorino esprime la sua gratitudine per questa piccola opera d'arte che abbellisce la piazzetta di Corso Matarazzo, sottolineando «l'importanza di preservare e rispettare questo gioiello che incoraggia tutti alla lettura».

L'artista, Briseide Di Biasi, condivide la sua speranza di aver rappresentato la cultura dalle fondamenta, partendo dalle favole per costruire la coscienza e la cultura dei giovani. «Grazie all’Amministrazione comunale, in modo particolare ai consiglieri Gianmarco Rodio e Clemente Migliorino per avermi dato fiducia e aver permesso che un piccolo sogno si realizzasse, quello di dare a Santa Maria e a tutti voi un po’ della mia arte» conclude la giovane artista.