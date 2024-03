Agropoli, riciclaggio e vendita di auto rubate: condannato imprenditore locale

Un 60enne imprenditore di Agropoli è stato condannato per riciclaggio di auto rubate. Il Tribunale di Potenza ha condannato in primo grado il venditore cilentano, difeso dall’avvocato Alfonso Lisanti, a una pena di 3 anni di reclusione, con divieto di esercizio di attività e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, oltre al pagamento di una multa di 3.600 euro e delle spese processuali.

Secondo l’accusa, il 60enne, titolare di una concessionaria di auto usate, avrebbe utilizzato nella sua attività beni di provenienza illecita, cercando di venderli. Si tratta di due auto rubate, una Range Rover Evoque e una Mercedes GLE, appartenenti a persone residenti a Treviso e Battipaglia.

Le vetture sono state successivamente sequestrate dai carabinieri della Compagnia di Agropoli a Potenza, dove è avvenuto il reato di riciclaggio contestato ad un coindagato, che ha patteggiato la pena separatamente.