Riaprirà il 5 maggio Villa Carrara, a Pastena, interessata da un’ordinanza di chiusura straordinaria da parte del settore politiche sociali. Un provvedimento urgente a fronte di una condizione di degrado che si trascina da tempo. Vista la delicata situazione, annuncia l’ordinanza di chiusura temporanea di Villa Carrara, salvo imprevisti l’area riaprirà al pubblico il 5 maggio, dopo la messa in sicurezza e il ripristino degli arredi. Esultano i salernitani che, in più occasioni, avevano chiesto l’intervento dell’amministrazione per restituire la dignità perduta alla storica struttura del 1700, che negli ultimi anni, è stata trasformata in una pattumiera a cielo aperto. Condizioni tali da richiedere, si legge nella ordinanza, «la chiusura per procedere con lavori di riqualificazione delle aree esterne alla villa, attraverso interventi di sanificazione e di pulizia straordinaria, al fine di riconsegnare alla cittadinanza uno spazio verde da poter frequentare e vivere in piena sicurezza».

Tra l’altro, l’immobile storico di Pastena è stato affidato proprio al settore politiche sociali che dovrà realizzarci un hub socio culturale. Un dormitorio notturno sotto gli occhi dei residenti affacciati ai balconi. Panchine divelte e trasformate in giacigli di fortuna. E non può mancare il lascito di urina a due passi dai giardini e dai tavolini dove si siedono anziani e bambini per giocare a carte o passare il tempo. Accade da tanto, troppo tempo nella storica Villa Carrara, quella che da tutti viene considerata la seconda villa comunale del capoluogo.

Blitz il 23 aprile della polizia municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, che hanno scoperto un ricovero notturno per extracomunitari e senza tetto nella villa di Pastena. Ignoti si sono introdotti e hanno scelto le panchine e i giardini per accamparsi. Trasformando anche alcuni angoli della villa in orinatoi. All’arrivo degli agenti sono state rinvenute coperte, cartoni, bottiglie di birra e vino. Una situazione di degrado inaccettabile che si ripete da anni. A cui i residenti chiedono di porre la parola fine una volta per tutte. Villa Carrara, che rappresenta uno dei polmoni verdi del quartiere e che ospita anche una biblioteca, viene presa d’assalto dagli incivili, ad intervalli regolari.

All’interno del parco pubblico della Villa Carrara sono stati scoperti anche cestini pieni di spazzatura e aiuole invase di lattine e bottiglie di birra. La storica villa della dimora ottocentesca appartenente alla omonima famiglia nobiliare è diventata anche ricovero per senza tetto e stranieri. L’intervento della polizia locale è servito a ripristinare le normali condizioni igieniche sanitarie grazie anche all’ausilio del personale di Salerno Pulita. Ma resta la condizione di degrado con le numerose panchine rotte che richiederebbero un intervento di ammodernamento.