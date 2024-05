Mercato San Severino, recuperati tre allocchi: erano feriti e preda dei gatti

L’Enpa di Salerno ha ricevuto una segnalazione da alcuni cittadini della presenza di due allocchi, poi rivelatisi tre, a terra su una strada davanti ad una casa abitata solo il weekend a Mercato San Severino. Arrivati sul posto i volontari della Protezione Animali hanno trovato un esemplare a terra, in difficoltà, circondato da gatti e lo hanno messo in sicurezza. Il secondo allocco, invece, si trovava sul balcone della casa disabitata. Dopo qualche tentativo, i volontari hanno chiamato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mercato San Severino per recuperare il volatile. Arrivati in tempi brevissimi i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere l’allocco con una scala e a metterlo in sicurezza. Questa mattina è stato recuperato un terzo esemplare.

«Avremmo preferito ovviamente lasciarli lì, alle cure dei genitori – affermano i volontari dell’Enpa di Salerno intervenuti sul posto - ma erano già denutriti e in una situazione non idonea: in strada tra gatti e auto.

A questo proposito ci raccomandiamo di non prelevare mai pulli e giovani uccelli se non in caso di immediato e chiaro pericolo o se gravemente feriti».