I residenti di piazza San Francesco sono nuovamente sul piede di guerra. I problemi che da tempo ormai pesano sulla zona, periodicamente tornano a esplodere, scatenando polemiche tra gli abitanti ed i commercianti. Quello che sta maggiormente a cuore a tutti è la presenza di decine di senzatetto ubriachi che, sia di giorno che di sera, occupano muretti e panchine, lasciando immondizia seminata tra le aiuole.

«Fino a qualche anno fa in piazza si fermavano le persone anziane per godersi una bella giornata di sole, per fare quattro chiacchiere e socializzare. Adesso la situazione invece è cambiata. Nessuno può più accostarsi, perché ci sono troppi clochard molesti - spiega Gianni Denaro del comitato di quartiere San Francesco - Sono per lo più georgiani, ma non mancano neppure gli italiani. Non è una questione di razzismo, beninteso, ma queste persone alzano periodicamente il gomito e diventano anche pericolose. Inoltre fanno i loro bisogni a cielo aperto e ci sono giorni in cui il cattivo odore è insopportabile. Tutto questo fa sì che nessuna persona del quartiere possa godere della piazza, perché tra escrementi e vomito, è anche igienicamente poco raccomandabile sedersi lì». Le panchine non versano in condizioni ottimali, i muretti sono rotti in più punti. «Non possiamo rimproverare nulla né ai vigili urbani né agli operatori di Salerno Pulita - continua Denaro - Certo è che se non si risolve alla base la questione di questi bivacchi, mai nulla cambierà sostanzialmente». La polizia municipale, dopo le sollecitazioni dei residenti e una serie di incontri che l'anno scorso si sono tenuti con prefetto, questore e forze dell'ordine, non fa mancare la sua presenza, «anche perché tra i problemi che avevamo posto alla loro attenzione c'era e c'è anche quello della presenza di bande di ragazzini che urlano, sfrecciano pericolosamente sui marciapiedi a bordo dei loro scooter e diventano protagonisti di liti e risse, in particolare nelle ore serali del fine settimana», denuncia Rosa Sica.

«Il punto è che di notte non passa mai nessuno di qui - incalza - Quindi se di giorno gli schiamazzi sono sotto controllo, superata una certa fascia oraria non c'è verso di poter riposare». E se in una prima fase, grazie all'interessamento dell'assessore comunale alla Sicurezza Claudio Tringali, si era riusciti a mitigare il via vai frenetico di mezzi a due ruote, incuranti delle regole del Codice della Strada, adesso lo scenario sembra essere ritornato quello di qualche mese fa. «Non hanno rispetto dei passanti - sbotta Sabrina Iannicelli - Il nostro è un quartiere dove abitano tanti anziani, molti dei quali con problemi di deambulazione. Basterebbe semplicemente avere più rispetto per il prossimo. Inoltre abbiamo un grande problema con i parcheggiatori abusivi. Non è una esclusiva di questa zona della città, ma di certo il fenomeno mette a rischio la sicurezza».

Ultimo punto che i residenti vorrebbero riportare all'attenzione dell'amministrazione comunale è quello della pubblica illuminazione. «Secondo noi andrebbe potenziata - fanno sapere dal comitato - Ci farebbe sentire più tranquilli, in particolare dopo l'escalation di furti e rapine che si sono registrati nei mesi scorsi. Del resto non si tratta di interventi particolarmente onerosi. E ci farebbe anche piacere che la piazza fosse usata per accogliere qualche evento, in particolare ora che sono in arrivo sia la primavera che l'estate. In questo modo, probabilmente, potrebbe acquisire una nuova identità e diventare un luogo aperto ai giovani e alle associazioni, anziché il ritrovo di senza fissa dimora che stanno penalizzando fortissimamente la funzione di uno spazio e la vivibilità di chi lo abita».

Il comitato si era candidato anche per ospitare installazioni luminose nel periodo di Luci d'artista e i mercatini di Natale che tanto piacciono ai visitatori.