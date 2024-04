Napoli, l'infopoint turistico di piazza Cavour diventato un wc a cielo aperto: «Vergogna incredibile»

Piazza Cavour a giorni e settimane alterne è al centro di un ampio dibattito che vede coinvolti i cittadini, i comitati civici di quartiere, gli operatori del settore turismo e le istituzioni locali. Ad ogni annuncio di riqualificazione lanciato dal Comune si solleva un vero e proprio coro di incredulità da parte dei cittadini che ormai da troppi anni aspettano di veder ritornare a splendere una piazza oggi giudicata sporca, maleodorante e insicura. Nelle scorse ore a tenere banco non sono i soliti bivacchi di senzatetto intorno alla martoriata fontana del Tritone, i giardini ridotti a discarica o i furti e le rapine che si registrano al calare del sole. A tornare di attualità - ma il problema è stato sollevato già più volte negli scorsi anni - il tema legato all'infopoint turistico collocato all'uscita della Linea 1 e a poche decine di metri dall'ingresso del Museo Archeologico Nazionale.

L'infopoint è chiuso al pubblico da ormai diversi anni. Il "gabbiotto" chiuso si è trasformato in un vero e proprio wc a cielo aperto dove tossicodipendenti e senzatetto vanno ad espletare i loro bisogni fisiologici riparandosi alla meglio dagli sguardi indiscreti di passanti ed automobilisti. In certi orari della giornata, come denunciano gli attivisti del gruppo "Fatti di Napoletani Perbene", l'odore è insopportabile e costringe i pedoni in uscita dalla metropolitana a girare al largo per cercare scampo dai miasmi fetidi.

E le fotografie scattate da Salvatore Catricalà, uno degli attivisti di Fatti di Napoletani Perbene, non hanno bisogno di commento: gruppi di turisti in transito di fronte a quello che dovrebbe essere un punto di ritrovo dedicato ai visitatori ma che, invece, è uno dei tanti simboli del degrado di una piazza dove, in attesa degli interventi di riqualificazione e rilancio annunciati più volte, a regnare sono solo degrado e abbandono.

«Auspichiamo - il commento del presidente di Abbac Campania Agostino Ingenito - che possa essere realizzato presto quel centro di accoglienza turistica, previsto nel progetto di restyling della piazza.

Tuttavia è evidente che l'amministrazione ha difficoltà a garantire il decoro e servizi ordinari. Occorre quel piano operativo interassessoriale per aggiustare il tiro. Le problematiche lungo le vie dei musei e dei maggiori siti culturali sono diverse, non ci si mette ancora mano».

E le pessime condizioni di piazza Cavour non sfuggono all'impietosa scure del web. Anche sul noto sito di recensioni Tripadvisor, infatti, sono molte le testimonianze di turisti e residenti circa le orribili condizioni in cui versa l'intera zona. «Piazza lasciata in uno Stato pietoso - si legge in uno dei tanti commenti negativi - piena zeppa di rifiuti lasciati un po' ovunque soprattutto nella zona vicino alla metro linea Pozzuoli. I giardini sono un campeggio per barboni e gente poco raccomandabile. Sconsigliato andare di sera».