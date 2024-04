Napoli,​ controlli della polizia locale nel quartiere San Lorenzo: multati due negozi a piazza Nazionale

L'Unità operativa San Lorenzo della polizia municipale di Napoli è intervenuta in zona di piazza Nazionale sanzionando due attività commerciali, una per installazione abusiva di tende solari e l'altra per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Al Centro Direzionale sanzionato un bar sprovvisto di autorizzazioni e altri tre locali commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico.

In zona centro storico, il personale in forza alla Unità operativa San Lorenzo ha identificato due parcheggiatori abusivi uno è stato sottoposto a sanzione amministrativa e l'altro è stato denunciato perché risultato recidivo inoltre ha posto in sequestro penale borse con marchio contraffatto di famose case di moda. Sono effettuati infine 33 controlli inerenti rispetto delle normative del Codice della Strada e sono stati elevati 13 verbali