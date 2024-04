Whatsapp, ecco come usare i filtri delle chat

WhatsApp è sempre più presente nelle nostre attività quotidiane e trovare il messaggio o la conversazione che ci occorre in quel momento può rivelarsi non semplice. A questo riguardo, il popolare servizio di messaggistica istantanea sa bene che trovare la conversazione che stiamo cercando dovrebbe essere invece semplice e, nello stesso momento veloce.

È per questo che da qualche giorno, la ricerca all’interno dell’App si avvale di nuovi filtri in grado di trovare ciò che stiamo cercando senza dover scorrere tutte le conversazioni.

Per iniziare è possibile scegliere fra 3 filtri che saranno visibili in cima alla lista delle chat e che si possono attivare con un semplice tocco. La scelta che ci sarà proposta sarà: Tutte, Non lette e Gruppi:

tutte : la visualizzazione predefinita per tutti i nostri messaggi;

: la visualizzazione predefinita per tutti i nostri messaggi; non lette : ideale quando vogliamo vedere quali conversazioni recuperare o a quali dobbiamo rispondere. La funzionalità mostra i messaggi segnati da noi come non letti o che non sono stati ancora aperti, così possiamo stabilire una priorità alle nostre risposte;

: ideale quando vogliamo vedere quali conversazioni recuperare o a quali dobbiamo rispondere. La funzionalità mostra i messaggi segnati da noi come non letti o che non sono stati ancora aperti, così possiamo stabilire una priorità alle nostre risposte; gruppi: una funzione molto richiesta, grazie a cui ora tutte le chat di gruppo saranno organizzate in un solo luogo. È quindi più semplice trovare le nostre preferite, da quella sulla discussione settimanale per la cena di famiglia a quella sulle nostre prossime vacanze. Qui saranno mostrati anche i sottogruppi delle community.

Whatsapp ha introdotto questa nuova funzionalità perchè ritiene che i filtri renderanno più semplice organizzarsi e trovare le conversazioni più importanti, aiutando le persone a gestire i messaggi in modo più efficiente.

Tuttavia, l’App di messaggistica continuerà a creare altre opzioni per aiutare le persone a concentrarsi su ciò che conta di più. Whatsapp precisa, inoltre, che la funzione appena presentata è in fase di implementazione e sarà resa disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane.