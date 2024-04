Oppo, gli smartphone ideali per i migliori ricordi della bella stagione

Con l'arrivo della bella stagione, c'è un'energia palpabile nell'aria, un invito irresistibile a godersi ogni attimo e a creare ricordi preziosi con amici e familiari. Ed è proprio in questi momenti di condivisione e di scoperta che Oppo presenta la sua eccellente gamma di smartphone, progettati per offrire ottime prestazioni e un’alta qualità fotografica.

Tra i nuovi arrivati Reno11 F 5g si erge come l’alleato ideale per catturare ogni dettaglio dei propri momenti speciali all'aria aperta, grazie alla Ultra-Clear Triple Camera da 64Mp e la registrazione in 4K.

La fotocamera principale offre immagini ricche di dettagli, mentre la presenza della fotocamera ultra-wide e della fotocamera macro lo rendono versatile e adattabile a una vasta gamma di situazioni.

La modalità Notte e l'obiettivo grandangolare da 25 mm si dimostrano uno strumento affidabile in qualsiasi condizione di illuminazione, e per i panorami più ampi, la fotocamera ultra-wide da 8Mp offre un campo visivo di 112°, catturando l'intera bellezza dei momenti all'aperto. Inoltre, con il supporto del Portrait Expert Engine, questo dispositivo cattura ritratti eleganti e raffinati, garantendo un equilibrio perfetto tra soft-focus e nitidezza.

Ma le capacità di Reno11 F 5G non si fermano alla fotografia, perché la possibilità di registrare video in 4k sia con la fotocamera principale che con quella dedicata ai selfie da 32Mp, permette di documentare e condividere ogni momento senza compromessi sulla qualità.

Anche la serie Reno10, composta da Reno10 e Reno10 Pro, rappresenta la scelta ideale per coloro che cercano uno smartphone per immortalare le proprie giornate all’insegna delle lunghe passeggiate al sole, dei picnic e i barbecue in compagnia tra selfie da condividere sui propri feed social e foto di gruppo.

In particolare, Reno10 Pro 5g presenta un set di fotocamere posteriori triple che consiste in una fotocamera principale flagship Imx890 da 50Mp, la Telephoto Portrait Camera, Imx709 da 32Mp e la Ultra Wide-angle Camera Imx355 da 8Mp da 112°.

La fotocamera anteriore per selfie da 32Mp invece, è dotata di un sensore aggiuntivo Imx709. La variante Reno10 5G invece, presenta un ampio sensore da 64Mp da 1/2 pollice sulla sua fotocamera principale per una maggiore chiarezza delle immagini e una Telephoto Portrait Camera con sensore Imx709 da 32Mp per un'esperienza di ritratto ancora più performante.

Con questo sistema di fotocamere, su entrambi i modelli, la serie Reno10 permette di catturare facilmente foto nitide e dettagliate in qualsiasi situazione.