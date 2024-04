Nuova Huawei Band 9, compatibile con iOs e Android

Huawei ha annunciato Band 9, la smartband compatibile con iOs e Android che vanta funzionalità smart migliorate per sport e fitness. Grazie a un peso di soli 14g, la Band 9 offre un'esperienza molto confortevole e nei suoi 8,99mm di spessore, racchiude complessi moduli di rilevamento ottico ad alta efficienza aggiornati, un sensore di movimento a 9 assi e un migliorato sensore di luce ambientale. Il design tridimensionale, la cornice ultrasottile con schermo in vetro curvo 2.5d abbinata alla copertura in vetro curvo, lo schermo Amoled da 1,47 pollici con un rapporto schermo-corpo del 65% e risoluzione di 194x368 garantiscono un’esperienza visiva nitida e di qualità.

Band 9 è disponibile in cinque diverse colorazioni Starry Black, White, Lemon Yellow, Charm Pink e Blue che permettono di valorizzare la propria personalità, portando al polso un device di tendenza anche per i più giovani.

I cinturini Starry Black, White, Lemon Yellow e Charm Pink sono realizzati in materiale fluoroelastomero, un materiale innovativo che garantisce durata, comfort e skin-friendliness, che dona eleganza a qualsiasi look; il cinturino Blue utilizza una tessitura jacquard unica con filato di nylon antibatterico che garantisce sicurezza e comfort.

Secondo una ricerca, il 49% della popolazione globale è insoddisfatto di come dorme e milioni di persone in tutto il mondo soffrono di disturbi legati al sonno. In questo contesto, la sfida è perfezionare i device per un monitoraggio accurato della qualità del sonno e di eventuali disturbi. In tale contesto, Band 9 integra TruSleep 4.0 con funzionalità complete in grado di fornire dati e dettagli per tutte le fasi del sonno, aiutando così le persone a essere consapevoli del proprio stato di riposo. Non solo, perchè la Band 9 include anche la consapevolezza della respirazione nel sonno, che rileva le interruzioni della respirazione durante il sonno per consentire così di dormire con maggiore tranquillità. In più, sono presenti la tecnologia TruSeen 5.5 e TruSleep 4.0 che, insieme a un sensore Ppg di misurazione ottica ad alte prestazioni, monitorano il battito cardiaco e l'ossigeno nel sangue durante la notte. Filtrando le interruzioni nella respirazione durante il sonno con risultati che vanno da normali, bassi, moderati a elevati, il device può fornire suggerimenti per migliorarne la gestione e identificare precocemente possibili rischi.

Band 9 è inoltre dotata degli Anelli Attività aggiornati con le modalità “Movimento”, “Esercizio” e “In piedi” che, quotidianamente, incoraggiano le persone a seguire sane abitudini di esercizio fisico. Grazie agli Anelli Attività di nuova generazione, è possibile visualizzare facilmente sul proprio dispositivo le proprie statistiche giornaliere come il numero di passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate e la durata dell'esercizio stesso. Il sistema di allenamento professionale basato sull'algoritmo Huawei TruSport fornisce dati completi sull'attività di corsa, tra cui passo, frequenza cardiaca e distanza percorsa. L'algoritmo valuta anche l'indice di capacità di corsa, il carico di allenamento, il tempo di recupero e la frequenza cardiaca di recupero, e supporta 100 modalità sportive che includono corsa, ciclismo, nuoto e salto con gli sci.

La batteria in dotazione supporta fino a 9 con un utilizzo tipico giorni di autonomia con utilizzo tipico e 3 in modalità Aod. La ricarica veloce consente, dopo 5 minuti di ricarica, un’autonomia di 2 giorni e raggiunge il 100% in 45 minuti. Già disponibile su Huawei Store la band 9 ha un prezzo di 59 euro. In occasione del periodo di lancio, fino al 12 maggio è valida un’offerta speciale che permette di acquistare una seconda Band 9 con uno sconto di 20,00 euro.