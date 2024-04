Tcl Serie Qd-Mini Led q10b, la nuova line up di Tv in esclusiva Amazon

Tcl ha presentato alcuni nuovi modelli di Tv in esclusiva per Amazon. Si parte dalla Serie Qd-Mini Led q10b, un Tv 4k con pannello Qled, Sistema audio Onkyo 2.1. Questa serie, altamente sofisticata, si distingue per le sue caratteristiche avanzate che vengono incontro anche agli appassionati di tecnologia più esigenti. Unendo la retroilluminazione Mini led di sesta generazione con Full Array Local Dimming, pannello Qled Pro e luminosità di picco 3500nit, i Tv di questa serie offrono dettagli nitidi e un'esperienza visiva super immersiva. Grazie al pannello con Refresh Rate a 144Hz, le immagini sono sempre fluide, anche nelle scene più ricche d’azione e le migliaia di aree Local Dimming permettono un controllo più preciso della luminosità, garantendo contrasti estremamente definiti. Dotati di Game Master Pro 3.0, con Hdmi 2.1, Allm, 144hz Vrr, Amd FreeSync Premium Pro, Game Bar ottimizzata e funzione Game Accelerator 240Hz in Full Hd, i Tv della serie Q10b offrono un’esperienza gaming di alta qualità, per i gamer più competitivi. Inoltre, il supporto di tutti i più recenti formati Hdr, inclusi HDR10+, Dolby Vision e Dolby Vision Iq, consente a questi dispositivi di essere la scelta migliore per godersi film, sport e giochi Hdr al massimo delle loro potenzialità! I prezzi partono da 1999,90 euro per il modello da 65 pollici ai 2799,90 euro per il modello da 75 pollici.

In succesione, Tcl ha presentato i Tv Qq-Mini Led della serie Qm8b, che offrono immagini vivide e realistiche. Grazie alla retroilluminazione Mini Led e al pannello Qled, questi Tv sono in grado di riprodurre un miliardo di sfumature di colore, neri intensi e contrasti definiti. Inoltre, essi sono dotati di Full Array Local Dimming, che permette un controllo ancora più preciso della retroilluminazione, e luminosità di picco 1600nit. Il pannello con Refresh Rate a 144Hz offre immagini sempre fluide, senza scie di movimento. Per gli appassionati di gaming, questa serie offre, inoltre, un'esperienza di alta qualità, grazie a funzionalità come Game Master Pro 2.0, Hdmi 2.1, Allm, 144hz Vrr, Amd FreeSync Premium Pro e Game Bar, oltre alla funzione Game Accelerator che incrementa il Refresh Rate a 240Hz in Full Hd. Il supporto dei più recenti formati Hdr, tra cui HDR10+, Dolby Vision e Dolby Vision Iq, garantisce la migliore qualità Hdr per tutti i contenuti. La serie è anche dotata di piattaforma smart Google Tv, integrata con Google Assistant, che offre un accesso illimitato ai propri contenuti preferiti. Grazie al controllo vocale integrato, è possibile gestire tutto semplicemente con la propria voce. I prezzi partono da 849,90 euro per il modello da 50 pollici per arrivare a 3499,90 euro del modello 98 pollici.

La Serie Qled T8b è stata progettata per soddisfare le esigenze dei veri appassionati di gaming, offre pannelli Qled Pro a 144Hz e 4k Hdr Pro per immagini sempre fluide e dettagliate, e integra un sistema audio Onkyo Dolby Atmos con subwoofer integrato, per un’esperienza completamente immersiva. Il supporto Hdr multiformato, tra cui Dolby Vision, Dolby Vision Iq e HDR10+, garantisce la migliore qualità d’immagine possibile, permettendo ai giocatori di cogliere anche i più piccoli dettagli. Inoltre, Game Master Pro 3.0 include la funzione Game Accelerator a 240Hz in Full Hd per la massima fluidità d’immagine. I prezzi partono da 749,90 euro del 55 pollici fino a 1999,90 euro del modello 85 pollici. La serie Qled T7b è dotata di pannello Qled Pro offre un’esperienza di visione immersiva. La qualità delle immagini è garantita anche dal supporto degli ultimi formati Hdr, inclusi Hdr10+ e Dolby Vision. L’audio Dolby Atmos riproduce audio surround avvolgente. Potenziati da Game Master 3.0, con funzione Game Accelerator 120Hz in Full Hd, i TV di questa serie rappresentano una scelta ideale per soddisfare tutte le esigenze. L’interfaccia Google Tv offre un’esperienza di intrattenimento personalizzata, garantendo l’accesso ad una vasta selezione di contenuti e permettendo di controllare il TV utilizzando la propria voce grazie a Google Assistant. Per quanto riguarda il design, la serie T7b presenta un design slim senza bordi, con stand in due posizioni. Questa flessibilità permette di installare una soundbar Tcl sotto il Tv o di posizionarlo su superfici ridotte. I prezzi vanno da 499,90 euro del 43 pollici a 1.699,99 dell’85 pollici.