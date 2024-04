Nova 12 Huawei, una nuova era “super slim” e “super selfie”

La serie Huawei nova è da sempre guidata da una filosofia che mira a fondere design e tecnologia. La nuova linea Nova 12 continua in questa direzione grazie a un design elegante e ultrasottile e prestazioni all’altezza delle esigenze degli utenti più giovani. Il nuovo Nova 12s si distingue per il suo design leggero, ultrasottile e una struttura ottimizzata grazie al design Extreme R Angle. Ispirati all'ordine cosmico e all'armonia dell'universo, Nova 12s e 12 se ereditano l'iconico design Star Orbit Ring dei precedenti modelli della serie nova, mentre Nova 12i si spinge oltre con il Super Star Orbit Ring. La serie è disponibile in diversi colori: dal blu di Nova 12s al verde di Nova 12i, ogni colorazione può rappresentare le personalità e i diversi stili della nuova generazione.

Il Nova 12s integra una Selfie camera ultra-grandangolare da 60Mp con una delle risoluzioni più elevate tra gli smartphone della stessa fascia di prezzo.

Inoltre, grazie all’ultra grandangolo da 100°, è possibile catturare foto di gruppo ma anche scattare selfie mostrando ampi panorami o skyline urbani.

La camera principale Ultra Vision da 50Mp e la fotocamera Ultra-Wide Macro da 8Mp offrono modalità di scatto versatili e, attraverso un'esperienza fotografica ad alta definizione potenziata da Xd Portrait Engine, sarà possibile catturare fotografie autentiche e di qualità. Nova 12 è anche la prima serie di smartphone Huawei a lanciare il nuovo Emui 14: il sistema operativo aggiornato in cui migliora la sicurezza, la personalizzazione e l’efficienza rispetto alle generazioni precedenti e che offre un'interfaccia più semplice e divertenti personalizzazioni. Si troveranno, infatti, nuove funzionalità come Live View, una funzione di notifica che consente di dare un'occhiata in tempo reale alle attività delle app dalle schermate di blocco di Aod, e Lock Screen Themes. Quest’ultima, include numerose opzioni per esprimere la propria creatività creando uno sfondo personalizzato.

Poiché sempre più applicazioni e siti web di terze parti cercano di accedere alle informazioni degli utenti, Emui 14 assicura il pieno controllo sulle autorizzazioni delle app e l'accesso ai loro dati personali. Questa gestione è facilitata da un'interfaccia utente intuitiva e semplificata, dove le persone possono attivare e disattivare le impostazioni di privacy con un pulsante di attivazione. Tra le funzionalità, anche SuperHub che sfrutta l’ecosistema dei servizi mobile per gestire la condivisione e migliorare ulteriormente la user experience.

Huawei nova 12s è dotato di una batteria da 4500mAh a lunga durata e supporta 66w SuperCharge Turbo 2.0 per una ricarica rapida quando necessario. la variante 12i ha la batteria più potente della serie, con una capacità di 5000mAh, e supporta 40w SuperCharge Turbo. Nova 12s è disponibile su Huawei Store nei colori Black, Blue, White al costo di 499 euro; Nova 12 se nei colori Black e Green è disponibile al costo di 379 euro.