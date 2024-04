Nothing Ear e Ear (a), arrivano i nuovi in-ear

Nothing ha annunciato ieri il lancio di due nuovi auricolari wireless, Nothing Ear e Nothing Ear (a). Frutto di un lavoro di costante perfezionamento del design e della progettazione negli ultimi tre anni, i nuovi prodotti audio di Nothing, sottolinea il brand, offrono una user experience di alto livello, sia per gli audiofili che per gli ascoltatori di tutti i giorni. In particolare, gli auricolari Ear sono pensati per gli audiofili che cercano la migliore qualità del suono, mentre gli Ear (a) si rivolgono a coloro che cercano il “partner audio” perfetto per la propria quotidianità.

Nothing Ear

Nothing Ear conservano ed evolvono l'iconico design trasparente dei precedenti Ear (2), e si propongono di offrire la migliore esperienza audio di sempre, garantendo un suono più intenso senza compromettere le prestazioni. Essi vantano il driver system più avanzato di Nothing fino ad oggi, composto da un driver dinamico personalizzato da 11mm dotato di materiali pregiati accuratamente selezionati per offrire un suono più autentico e chiaro, tra cui un diaframma in ceramica per una intensità complessiva e alti più nitidi. Anche il design a doppia camera è stato migliorato rispetto a quello di Ear (2), con due prese d'aria aggiuntive per migliorare il flusso d'aria e offrire un suono più chiaro.

Questi auricolari supportano il codec Lhdc 5.0 e Ldac per lo streaming ad alta risoluzione tramite Bluetooth. Essi possono inoltre raggiungere fino a 1 Mbps 24 bit/192 kHz con Lhdc 5.0 (Low Latency High-Definition Audio Codec) e fino a 990 kbps e frequenze fino a 24 bit/96 kHz con LDAC. Attraverso l’Advanced Equaliser offre un’ampia personalizzazione del suono, attraverso l’interfaccia grafica presente nell’app Nothing x. Da qui si possono controllare le frequenze, oltre a creare profili separati per i diversi generi, e quando si crea un profilo sonoro personale sull'app, i dati registrati vengono utilizzati in tempo reale per regolare i livelli dell'equalizzatore in base ai risultati del test uditivo. Gli auricolari Ear, inoltre, sono dotati dei più efficaci e potenti sistemi di cancellazione del rumore di Nothing, che controllano le dispersioni di rumore tra gli auricolari e il canale uditivo e aggiungono di conseguenza un maggiore isolamento. Nothing Ear tengono conto anche dei rumori di fondo grazie all'Adaptive Anc, che applica automaticamente uno dei 3 livelli di cancellazione del rumore (alto, medio e basso).

Il driver personalizzato e compatto di Ear consente una batteria più grande, con una durata superiore del 25% rispetto a Ear (2): 40,5 ore dopo una carica completa con la custodia di ricarica o 8,5 ore di riproduzione non-stop. Per una ricarica rapida, Ear supportano la ricarica wireless a 2,5w. Gli Ear, infine, sono dotati della tecnologia Clear Voice, che consente di ridurre l'ostruzione quando si parla durante una chiamata.

Nothing Ear (a)

Realizzati per essere utilizzati in ogni momento della giornata, gli auricolari Nothing Ear (a) sono dedicati agli amanti della musica. Con un design accattivante e una potente tecnologia di cancellazione del rumore, rappresentano il compagno audio quotidiano per eccellenza. Essi presentano il design trasparente di Nothing, ma prendono una nuova direzione con un fresco design bombato e un colore giallo. Con i suoi contorni morbidi e la sottile cornice rettangolare, risultano comodi sia in tasca che in mano. Anch’essi dotati di algoritmo Smart Anc, gli auricolari Ear (a) controllano la tenuta del condotto uditivo per verificare la presenza di perdite di rumore e generano una maggiore cancellazione del rumore. L'Adaptive ANC rileva le distrazioni presenti nell'ambiente e applica automaticamente livelli di cancellazione del rumore alti, medi o bassi in base al rumore circostante. Il nuovo driver di Ear (a) offre una potenza transitoria 2,5 volte superiore, sfruttando il rivoluzionario design a doppia camera di Nothing. Questo aumento di potenza offre una prestazione dei bassi ancora più profonda e potente. Per proteggere i suoni, gli auricolari Ear (a) sono certificati Hi-Res Audio. La batteria da 500 mAh di Ear (a) nella custodia di ricarica e la batteria da 46 mAh in ciascun auricolare consentono di ottenere fino a 42,5 ore di riproduzione musicale dopo una ricarica completa con la custodia di ricarica.

Integrazione di ChatGPT

Guidata dalla missione di avvicinare i prodotti tecnologici di consumo all'intelligenza artificiale, nonché di semplificare e migliorare l'esperienza dell'utente, Nothing ha integrato ChatGpt negli auricolari e nel sistema operativo Nothing Os, per offrire agli utenti un accesso istantaneo a questa potente tecnologia direttamente dai dispositivi che utilizzano di più, gli auricolari e gli smartphone. Grazie a questa nuova collaborazione, coloro che fruiscono dell'ultima versione di Nothing Os e ChatGpt installata sui propri smartphone Nothing, saranno in grado di usufruire del pinch-to-speak direttamente dagli auricolari Nothing, che si impegna a migliorare la user experience dei suoi smartphone, incorporando punti di accesso a livello di sistema a ChatGpt, tra cui la condivisione di screenshot e widget firmati Nothing.

I preordini sono già cominciati e i nuovi auricolari Ear e Ear (a) saranno in vendita al prezzo rispettivamente di 149 e 99 euro su nothing.tech a partire dal 22 aprile.