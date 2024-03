Cmf by Nothing presenta le Buds, ottime in-ear con cancellazione attiva del rumore

Cmf, il sub-brand di Nothing, ha da poco lanciato le cuffie Buds, un prodotto che si distingue per il design accattivante e l’efficacia della tecnologia di cancellazione attiva del rumore (Anc). Le abbiamo provate e in questo articolo vogliamo darvi le nostre impressioni.

La batteria

Ciascuna cuffia ha in dotazione una batteria da 45mAh, che le garantisce un’autonomia di circa 8 ore. L’estensione della durata, grazie alla carica trasmessa dalla custodia quando le cuffie sono riposte nel loro alloggiamento originario, può arrivare a 35 ore circa. Questi i dati dichiarati dal costruttore, che si comprimono leggermente nell’utilizzo pratico, soprattutto se utilizziamo l’Anc, attestandosi intorno alle 5 ore circa di utilizzo per l’ascolto di musica e 4,5 ore per le chiamate. Tramite cavo Usb-c (fornito in confezione) è possibile fruire di circa 2,2 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica.

App Nothing X

Gli auricolari dispongono della connessione Bluetooth 5.3 per il pairing veloce con lo smartphone grazie all’App Nothig X.

Attraverso l’App, inoltre, disponibile per iOs e Android, è possibile accedere ad una vasta gamma di controlli ed impostazione, tra i quali l’equalizzatore, la funzione Ultra Bass 2.0 e la modalità a bassa latenza, molto utile quando utilizziamo le cuffie per giocare e abbiamo bisogno di ridottissimi tempi di sincronizzazione dell’audio. Sempre tramite app, possiamo aggiornare il sofware delle cuffie, impostare la funzione “Find my Earbuds” ed impostare la modalità Anc (cancellazione attiva del rumore).

Design

La custodia in sé è piacevole, la finitura liscia della plastica riprende il materiale di base e gli conferisce una sensazione sorprendentemente piacevole. Di converso, la combinazione lucida/opaca degli auricolari li rende senza dubbio più eleganti e di classe. Essi si inseriscono perfettamente nella custodia, con i magneti che li "riportano" in posizione di blocco e ricarica allo stesso tempo. Il posizionamento degli in-ear nel case non è un dettaglio che passa inosservato, in quando facilita l’estrazione ed evita che gli auricolari possano sfuggire tra le dita e cadere a terra. La loro particolare forma allungata non solo agevola la vestibilità, ma dona alle Buds un ottimo bilanciamento del peso e facile accesso al Touch Control, situato sul dorso delle cuffie. I dispositivi sono disponibili nei colori Dark Grey, Light Grey e Orange ed inoltre, sono certificate Ip54 contro acqua e polvere.

Hardware

I driver interni sono realizzati in biofibra con un diametro da 12,4mm. La componentistica, dunque, risulta migliorata grazie alla tecnologia Ultra Bass 2.0, che offre un panorama sonoro ampio che comprende bassi profondi, note medie equilibrate e alti eterei. Non finisce qui, perchè il suono prodotto dalle Buds è stato ulteriormente migliorato con il ricorso al Dirac Opteo, una tecnologia di ottimizzazione digitale brevettata che massimizza le prestazioni sonore e fornisce, nel caso delle Buds, di ben cinque impostazioni di equalizzazione adatte a vari stili musicali, per una regolazione professionale attraverso un solo tocco.

Performance

Con una profondità di 42dB e una larghezza di banda fino a 2900Hz, le Buds sono le migliori cuffie, nel proprio segmento di prezzo, per la funzione di isolamento dai rumori esterni. Per garantire chiamate nitide e chiare, quattro microfoni Hd lavorano con la tecnologia Clear Voice e un algoritmo avanzato di riduzione del rumore del vento. Il volume non è stato un problema durante l'utilizzo iniziale, gli auricolari si sono mostrati abbastanza potenti da consentire che le parole pronunciate fossero chiare e la musica fosse confortevole a circa il 40% del volume. Il suono riprodotto raggiunge un’alta qualità, con una buona ricchezza di dettagli che è naturalmente proporzionale alla purezza della fonte di ciò che ascoltiamo. Sono presenti la modalità Anc e trasparenza, con suoni unici che indicano chiaramente quale modalità è attivata, con il tonfo della base di cancellazione del rumore che sembra dare quell’effetto di pressione della cabina che isola dal mondo esterno.

Conclusioni

I Buds Pro rappresentano un validissimo prodotto per coloro che desiderano un paio di Tws molto confortevoli senza pagare un prezzo molto elevato. La caratteristiche, la qualità e il software sono quelli attesi da questa fascia di prodotto che non delude affatto le aspettative.