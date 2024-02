Acer Predator Extreme, ecco il nuovo e-scooter

Acer ha annunciato l'e-scooter Predator Extreme, l'ultima novità dell’ampia gamma di soluzioni Acer per la mobilità elettrica. Presentato per la prima volta al Taipei Cycle 2023, il nuovo e-scooter sarà ora disponibile anche in Europa, Medio Oriente e Africa a partire dal secondo trimestre del 2024.

Nel suo telaio compatto e in ferro, l'e-scooter Predator Extreme è stato progettato per offrire prestazioni e potenza come una moto fuoristrada. Esso è dotato di un doppio sistema di sospensioni e di un ammortizzatore a molla posteriore per una maggiore stabilità, di una potenza di picco di 960 Watt, di una coppia elevata di 40 Nm, pneumatici da 10” e di un grado di protezione Ipx5, che offre ai motociclisti la libertà di guidare su vari terreni.

Per gli amanti del brivido, il design con posizione in avanti con basso baricentro del Predator Extreme garantiscono una maggiore manovrabilità e consentono di affrontare colline ripide, sentieri stretti e pendii. La struttura robusta dello scooter consente, inoltre, di fare acrobazie come impennate e salti o di passare senza problemi dalla velocità di 6 km/h a 15 km/h e fino a 25 km/h per spostarsi facilmente in città o attraversare spazi off-road.

L'e-scooter Predator Extreme è dotato di una batteria sostituibile agli ioni di litio da 10,5ah/36V che riduce notevolmente le emissioni di carbonio rispetto a una moto. La batteria può essere ricaricata completamente in 4 ore e può percorrere fino a 35 km con una sola carica, offrendo ai motociclisti una maggiore autonomia e flessibilità.

In aggiunta, Acer ha appena ampliato la linea gaming Predator con quattro nuovi monitor, due con pannelli MiniLed e due con pannelli Oled, tutti progettati per mostrare i giochi nel loro pieno splendore. Essi sono dotati di processori Intel Core di 14a generazione, Gpu Nvidia GeForce Rtx 40 Series con Dlss 3.5 e tecnologia di raffreddamento con ventole 3d AeroBlade di 5a generazione per sessioni di gioco impegnative.



Predator Z57

Il gigantesco Predator z57 da 57 pollici con risoluzione Duhd (7680x2160) a 120 Hz è pensato per vincere le battaglie più accanite. Sfruttando la tecnologia MiniLed a 230 zone, esso offre una straordinaria qualità dell'immagine e un’ottima luminosità durante la riproduzione di ambientazioni scure e sfondi neri. L'ampio rapporto d'aspetto 32:9 e la curvatura 1000R rendono gli scenari di gioco estremamente coinvolgenti e aumentano il campo visivo dell’utente durante le sessioni gaming o di lavoro. Inoltre, il display con certificazione Vesa DisplayHdr 1400, top di gamma, consente di raggiungere una luminosità di 1400 nit, riproduce colori estremamente accurati e massimizza il contrasto tra luce e oscurità per illuminare i dettagli più impercettibili.

Predator X34 V3

Il monitor Predator x34 v3 ha un display MiniLed curvo da 34 pollici con risoluzione Qhd (3440x1440) 21:9 ultrawide che offre ai giocatori più accaniti prestazioni fluide e un’ampia visione dell'azione, garantendo un vantaggio competitivo. La curvatura 1500R aumenta l'immersività e migliora la visione periferica, mentre l'elevata gamma cromatica Dci-p3 94% e la certificazione Vesa Display Hdr 1000 esalta i colori e la luminosità.

Versioni Oled: Predator X39 e Predator X34 X

I nuovi modelli Oled di Acer includono i monitor Predator x39 da 39 pollici e Predator x34x da 34 pollici, che aumentano il contrasto e restituiscono immagini incredibilmente dettagliate e una frequenza di aggiornamento e tempi di risposta ultraveloci per ottime prestazioni. La visione dei contenuti è accuratissima, anche con angoli ristretti fino a 178 gradi. Entrambi offrono una risoluzione Uwqhd (3440x1440) con una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e un tempo di risposta dei pixel di 0,01 ms, assicurando un gioco fluido e privo di stuttering e lag.

Prezzo e disponibilità

Predator Extreme sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre del 2024, con prezzi a partire da 1.299 euro. I monitor saranno disponibili in Italia nel secondo trimestre del 2024 con prezzi che oscillano da 2399 euro per il Predator z57 a 849 euro per il Predator x34 v3.