Zephyrus g14 e g16, i primi portatili da gioco Rog con display Nebula

Asus Rog ha annunciato l’uscita di Zephyrus g14 e g16 2024, gli ultimi di una serie di portatili da gioco potenti e sottili. Entrambi sono stati completamente riprogettati e vantano un telaio lavorato a Cnc in alluminio per un mix perfetto di riduzione del peso, rigidità strutturale e aumento dello spazio.

Ciò consente un design della tastiera edge-to-edge e l'inserimento di altoparlanti più grandi e più potenti con una risposta dei bassi fino a 100Hz. Gli altoparlanti sono più grandi del 25% rispetto alla generazione precedente, con un aumento del volume del 47% per un'esperienza audio migliorata.

I nuovi modelli 2024 presentano, inoltre, anche un nuovissimo sistema di illuminazione a Led sul coperchio. Lo Slash Lighting segue una diagonale attraverso il coperchio delle macchine, con sequenze animate e la possibilità di una completa personalizzazione. Lo Zephyrus g14 ha uno spessore di 1,59 cm e un peso di 1,5 kg, mentre il più grande Zephyrus g16 è spesso 1,49 e pesa 1,85 kg.

Dotato di un processore Amd Ryzen serie 8000, con supporto per Ryzen Ai, Zephyrus g14 è pronto per il futuro grazie al supporto degli strumenti di produttività Windows Studio Effects, come l'inquadratura automatica, la correzione del contatto visivo e gli effetti di sfondo avanzati nelle videochiamate.

Questo modello è inoltre dotato di una Gpu Nvidia GeForce Rtx fino a 4070 Laptop, con accesso a funzionalità avanzate come Dlss 3.5, Frame Generation e Ray Reconstruction per migliorare le immagini e la reattività dei giochi nei titoli più impegnativi.

Zephyrus g16, invece, è dotato di un processore Intel Core Ultra 9 185h con 11 Tops di potenza di calcolo Ai, oltre a una Gpu Nvidia GeForce Rtx fino a 4090 Laptop. Grazie al supporto Ia dedicato per strumenti come Omniverse e Stable diffusion, gli utenti possono saltare le lunghe code nel cloud e generare immagini localmente in pochi secondi. I progetti di editing video e rendering 3d sono più che raddoppiati, il tutto consumando meno energia per una maggiore durata della batteria.

Grazie all'accesso completo alle più recenti tecnologie di accelerazione Ia, questo hardware è in grado di gestire facilmente i software per la creazione di contenuti e i giochi graficamente più performanti.

I modelli Zephyrus g14 e g16 sono dotati dei primi pannelli Oled per un portatile da gioco Rog. In particolare, il g14 vanta un pannello con risoluzione 3k e 120Hz, mentre il g16 sfoggia un display da 2,5k e 240Hz.

In quanto veri e propri laptop da gioco, Rog ha specificato che, grazie a una partnership con Samsung e Nvidia, questi sono i principali pannelli Oled per laptop con supporto G-Sync, che offre la massima chiarezza di movimento. Come pannelli Nebula Display, questi schermi hanno tutto ciò che serve ai giocatori, dal rapporto di contrasto di 1.000.000:1, alla copertura del 100% dello spazio colore dci-p3, al tempo di risposta di soli 0,2 ms, che elimina virtualmente le immagini fantasma e fornisce l'immagine più pulita possibile a ogni refresh dello schermo.

I portatili ultrasottili e potenti richiedono soluzioni di raffreddamento efficienti. I due nuovi dispositivi Rog sono stati equipaggiati con i più recenti miglioramenti dell'Intelligent Cooling per mantenere il loro vantaggio. Il composto termico in metallo liquido ad alte prestazioni sulla Cpu e l'introduzione di ventole Arc Flow di seconda generazione fanno sì che il calore fuoriesca in modo efficiente dallo chassis. La tecnologia Tri-fan, un sistema che utilizza una terza ventola ausiliaria per aiutare a spostare il flusso d'aria sui componenti montati in superficie sulla scheda madre e per aiutare a prelevare il calore dalla Gpu, estrae ulteriore calore dalla macchina. I modelli g16 dotati di Gpu Nvidia GeForce Rtx 4080 Laptop o Nvidia GeForce Rtx 4090 Laptop sono invece dotati di una camera di vapore personalizzata che utilizza due ventole per ospitare l'hardware di punta.

Il g14 è disponibile per il pre-order su Asus eShop e acquistabile a partire dal 16 febbraio 2024 con un prezzo a partire da 2199 euro. Lo Zephyrus g16, è invece già disponibile per l’acquisto al prezzo a partire da 2349 euro.