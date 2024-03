I monitor Dell soddisfano tutte le esigenze lavorative e di intrattenimento

Dell Technologies annuncia i nuovi monitor serie P e S, adatti a un'ampia varietà dicasi d'uso e fasce di prezzo che soddisfano al meglio le esigenze di tutti. In particolare, i monitor della Serie P offrono funzioni avanzate per il comfort della vista, e sono ideali per i professionisti che desiderano una facile connettività e vogliono massimizzare la loro produttività lavorativa.

La velocità di aggiornamento migliorata a 100 Hz su uno schermo con cornice ultrasottile, tecnologia Ips e risoluzione Fhd/Wuxga (1920x1200) offre un'esperienza visiva uniforme e fluida.

Grazie alla certificazione Tuv Rheinland a 4 stelle per il comfort degli occhi, la luce blu dannosa viene ridotta al 35% per un minor affaticamento della vista, oltre a una visione vivida e priva di sfarfallio con un rapporto di contrasto di 1500:1 e una copertura dei colori sRGB del 99%.

Grazie alla connettività ethernet cablata Rj45 e alla soluzione a cavo singolo Usb-c, il monitor si trasforma in un hub per la produttività, il tutto in una configurazione priva di ingombri. Le numerose porte di connettività consentono di collegare facilmente più dispositivi e, per rispondere alla crescente domanda e facilitare la connessione alle periferiche e la ricarica rapida, è stata aggiunta una porta Usb-c.

Il supporto regolabile in altezza con funzione di inclinazione, rotazione e rotazione bidirezionale consente una configurazione personalizzata.

I nuovi monitor della serie S invece, testimoniano l’impegno di Dell nel migliorare le configurazioni di home office e di intrattenimento, combinando alte prestazioni dello schermo e migliori funzionalità audio. La versione con diagonale da 27 pollici vanta risoluzioni Qhd e Fhd, mentre i monitor Ips da 23,8 pollici Fhd sono certificati da Tuv Rheinland per il Massimo comfort visivo. La frequenza di aggiornamento di 100 Hz (Vrr solo per il modello s2725ds) offre una visualizzazione più fluida dei movimenti, ed è perfetta per i giocatori occasionali.

Oltre alla doppia porta di connettività Hdmi integrata, i monitor vantano con una copertura del 99% dei colori sRGB e un rapporto di contrasto di 1500:1. Gli altoparlanti doppi e integrati da 5w offrono bassi più profondi e uno spettro musicale più ampio ed è possibile scegliere facilmente tra 5 pre impostazioni (Standard, Film, Giochi, Musica, Voce) e 1 profilo audio personalizzabile. Il design moderno di questi monitor mostra cornici ultrasottili ed una trama sottile sul retro, ispirata al sand-raking giapponese, perfetto per qualsiasi ambiente. Essi sono disponibili nel colore bianco cenere e dispongono di un supporto regolabile in altezza con funzioni di inclinazione e rotazione (disponibile solo per s2425hs/s2725hs/s2725ds) per garantire il massimo comfort per tutto il giorno.

Il design migliorato permette una configurazione senza ingombri e le connessioni primarie e secondarie di facile accesso laterale offrono più porte di ingresso per una configurazione multidevice. Inoltre, il nuovo joystick e i pulsanti di scelta rapida sul retro del monitor permettono di navigare e gestire i menu Osd. Quando il monitor non è in uso grazie, è possibile risparmiare energia grazie alla modalità PowerNap di Dell Display Manager, che oscura o mette in stand-bye il monitor e riduce il consumo energetico fino al 14,8%.

Dell tiene a sottolineare che continua il suo impegno a favore della sostenibilità per l’intera gamma di monitor, che sono sottoposti a rigorosi processi di sviluppo ingegneristico e i severi test. In particolare, i nuovi monitor delle serie P e S sono progettati utilizzando l'85% di plastica riciclata post-consumo, il 50% di acciaio riciclato, il 100% di alluminio riciclato e almeno il 20% di vetro riciclato. Inoltre, la serie P soddisfa i più recenti standard ambientali.

Nell’assicurare la disponibilità di tutti i monitor entro la fine di marzo, Dell ha comunicato i prezzi, al momento solo in dollari ed in un range che va da un minimo di 149 dollari ad un massimo di 549 dollari a seconda del modello.