Acer amplia la gamma di soluzioni 3D stereoscopiche SpatialLabs

Acer ha annunciato il debutto della linea di prodotti 3d stereoscopici SpatialLabs sulla linea di computer portatili Aspire e sui monitor da gaming Predator. Il nuovo notebook Aspire 3d 15 SpatialLabs Edition offre contenuti tridimensionali per l'intrattenimento e la creatività, mentre con il monitor gaming Predator SpatialLabs View 27, i giocatori sono completamente immersi in un'esperienza 3d realistica.

Aspire 3d 15 SpatialLabs Edition

Per offrire l'intrattenimento 3d immersivo ed esperienze creative, il nuovo portatile Acer Aspire 3d 15 (modello a3d15-71gm) integra le soluzioni ottiche avanzate di SpatialLabs con la potenza dei processori Intel Core fino i7-13620h e delle Gpu Nvidia GeForce Rtx 4050 per ottenere immagini e scene 3d che catturano l'attenzione di chi le guarda. Il notebook stereoscopico viene fornito con SpatialLabs Experience Center Pro, che contiene una serie di applicazioni e componenti aggiuntivi per elevare ulteriormente le esperienze per gli appassionati o i creator occasionali. SpatialLabs Go offre un ulteriore livello di immersione nei contenuti poiché utilizza i modelli Ia proprietari per trasformare i contenuti 2d in 3d in tempo reale.

Che si tratti di una foto di un bellissimo paesaggio, di un video di preziosi ricordi o anche di un video di YouTube, SpatialLabs Go genera mappe di profondità per il contenuto 2d e lo trasforma in un batter d'occhio in un formato 3d stereoscopico. Inoltre, SpatialLabs Player offre il pieno controllo per la riproduzione di video in parallelo e la possibilità di passare senza problemi alla modalità 2d o 3d durante la visualizzazione. I professionisti possono anche sfruttare l'applicazione Model Viewer e la tecnologia di rendering in tempo reale per importare e convertire i formati di file Cgi e Cad in illustrazioni 3d per esaminare e illustrare le idee in modo più dettagliato. Il notebook supporta, inoltre, il runtime OpenXr di Acer per la creazione di contenuti 3d senza soluzione di continuità su applicazioni compatibili. Con l'intento di stimolare una maggiore creatività e produttività, Copilot di Windows sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale per fornire risposte personalizzate e assistenza durante le fasi di lavoro, la creazione di contenuti o il gioco. Il portatile 3D è inoltre dotato di un tasto Copilot dedicato per un accesso rapido e semplice al software di assistenza di Microsoft. Sia per lo sviluppo di progetti che per la visione nel tempo libero, le immagini 3d prendono vita con un incredibile livello di dettagli e colori sul pannello Ips da 15,6 pollici 4k Uhd, con tanto di supporto al 100% della gamma di colori Adobe Rgb.

Durante le videochiamate, PurifiedVoice e PurifiedView lavorano insieme per consentire di avere una qualità delle immagini e un suono ottimali, grazie alla tecnologia di riduzione del rumore e agli effetti della fotocamera supportati da Ia. Nonostante i pesanti carichi di lavoro dei rendering 3d, i componenti interni del notebook Aspire 3d 15 rimangono alle giuste temperature e perfettamente funzionanti grazie alla tecnologia Acer TwinAir e al sistema di gestione termica con tre heatpipe in rame che aiutano a disperdere il calore in modo efficiente.

La manutenzione del sistema e il monitoraggio delle prestazioni del dispositivo sono possibili grazie all'applicazione AcerSense, accessibile con un solo clic sul tasto dedicato. Gli utenti apprezzeranno anche l'ampio spazio di memoria fino a 32Gb Ddr5 e fino a 2Tb di storage, nonché le molteplici opzioni di connettività con una porta Hdmi 2.1, una porta Usb-c Thunderbolt 4 e la compatibilità wi-fi 6.

Monitor gaming Predator SpatialLabs View 27

Acer ha ampliato la linea di schermi 3d stereoscopici con il nuovo monitor gaming Predator SpatialLabs View 27, che permette ai giocatori di immergersi in mondi tridimensionali. L’app TrueGame sfrutta la tecnica proprietaria di shader e driver per sviluppare profili 3d personalizzati con le informazioni dei giochi già esistenti. L'ultima modalità 3d Ultra, con la sua seconda telecamera virtuale, mostra un maggior dettaglio e geometria degli elementi in ogni scena, offrendo anche una più ampia collezione di configurazioni stereo 3d, per consentire ai giocatori di personalizzare gli effetti visivi e la loro intensità. Facendo semplicemente clic sulla funzione brevettata One-click Game play si avviano automaticamente i giochi nei loro profili 3d preconfigurati, con più titoli aaa e classici aggiunti ogni mese, pronti ad essere esplorati. Acer Immerse Audio completa l’esperienza del monitor con l’avvolgente tecnologia audio. Complessi scenari sonori riecheggiano dai suoi doppi altoparlanti da 2,5w, potenziati dalla combinazione di trasmissioni acustiche beamforming guidate dall'intelligenza artificiale e soluzioni di tracciamento della testa che offrono la sensazione di utilizzare cuffie surround senza che si indossi l'hardware vero e proprio, in modo che i giocatori possano godere e captare ogni suono, emozione e scena adrenalinica quando giocano. Il pannello 4k da 27 pollici vanta una velocità di aggiornamento di 160Hz, alla luminosità di 400 nit. Grazie alla compatibilità con Nvidia G-Sync e Amd Freesync, il monitor offre fotogrammi vividi e privi di interruzioni anche quando si gioca in ambienti a bassissima luminosità.

Acer Aspire 3d 15 SpatialLabs Edition sarà disponibile in Italia a marzo con prezzi a partire da 2699 euro. Predator SpatialLabs View 27 invece, sarà disponibile prossimamente in Italia con prezzi a partire da 2599 euro.