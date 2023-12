Nuovi laptop ThinkPad e IdeaPad di Lenovo, con Ia e Intel Core Ultra

In vista del Ces 2024, Lenovo ha presentato nuovi laptop aziendali e consumer progettati per nuove esperienze di intelligenza artificiale e per aumentare produttività, creatività ed efficienza. I nuovi Lenovo ThinkPad x1 Carbon, ThinkPad x1 2-in-1 e IdeaPad Pro 5i sono laptop Intel Evo basati sui più recenti processori Intel Core Ultra e Windows 11 che offrono efficienza energetica, prestazioni ed esperienze coinvolgenti. Che si tratti di lavoro o di piacere, questi device targati Lenovo sono tra i primi a guidare una rivoluzione dei Pc Ai e aiuteranno le persone ad abbracciare una nuova generazione di elaborazione Ia.

I laptop Lenovo con processori Intel Core Ultra sono pronti per il futuro dell'informatica nelle aziende. Essi sono dotati di tre motori di calcolo: Cpu (Central Processing Unit), Gpu (Graphics Processing Unit) e Npu (Neural Processing Unit), in grado di gestire le attività in modo efficiente e intelligente, garantire flussi di lavoro fluidi e migliorare la qualità nelle applicazioni software supportate come Zoom, Microsoft Teams, Studio Effects, Adobe Lightroom e molte altre. Con Copilot in Windows, le nuove funzionalità aiuteranno a riassumere le pagine web, comporre un'e-mail, modificare le impostazioni e abilitare nuove esperienze nelle app tra cui Paint, Strumento di cattura e altro ancora. Inoltre, Lenovo ha annunciato l'espansione del suo portafoglio di cloud ibrido, basato sulla prossima generazione di processori scalabili Intel Xeon.

ThinkPad x1 Carbon

Oltre ad innovazioni della tastiera, che rendono i ThinkPad più facilmente accessibili, ulteriori innovazioni riguardano un TrackPad più grande da 120 mm con pulsanti fisici, che migliora la precisione del puntamento e l'utilizzo con una sola mano grazie al TrackPoint integrato, e una nuova funzionalità consente di personalizzare le funzionalità comuni da un elenco di opzioni toccando due volte il TrackPoint per aprire il menu rapido.

Il TouchPad Haptic in vetro è un metodo di input opzionale per la prima volta disponibile su ThinkPad x1, mentre la versione x1 2-in-1 dispone anche di una penna magnetica più grande per una migliore esperienza con lo stilo. I nuovi ThinkPad hanno una gestione termica e del consumo energetico migliorata e funzionalità di Computer Vision che includono la riattivazione con rilevamento del volto e il supporto all'oscuramento adattivo su monitor esterni.

ThinkPad x1 2-1

ThinkPad x1 includerà una fotocamera opzionale da 8Mp all'interno della Communications Bar, in grado di offrire un'eccellente qualità di videoconferenza, e un display Oled da 120 Hz opzionale. La barra delle comunicazioni consente inoltre una migliore usabilità nel telaio riprogettato con cornici più strette che offrono un rapporto schermo-corpo più elevato e una facile apertura possibile con una sola mano. I materiali utilizzati da Lenovo per la realizzazione di questi device sono riciclati, plastica Pcc (Contenuto riciclato post-consumo), imballaggi in bambù e canna da zucchero privi di plastica, per ridurre al minimo l'uso di materiali nuovi e aumentare l'uso di plastica con contenuto riciclato post-industriale (Pic). Il produttore, inoltre, sta lavorando per integrare anche nel ThinkPad x1 Carbon Gen 12 materiale in fibra di carbonio riciclato recuperato dai compositi in fibra di carbonio utilizzati nel Boeing 787 per la produzione delle ali.

IdeaPad Pro 5i

Per la parte consumer, Lenovo ha presentato IdeaPad Pro 5i (16", 9). Si tratta del primo laptop Intel Evo Edition al mondo dotato di processori Intel Core Ultra, che potenziano l'esperienza Pc Ai. Ciò significa funzionalità di conversione del testo in immagine, creazione di testo con intelligenza artificiale generativa e accelerazione dei flussi di lavoro di editing di foto e video fornendo anteprime di qualità superiore ed esportazione di video più rapida. Con questi nuovissimi processori Intel e una Gpu per laptop Nvidia GeForce Rex 4050 che arriva fino a 115tdp, IdeaPad Pro 5i è dotato di strumenti di creazione rapidi e generativi basati sull'intelligenza artificiale per aiutare i creatori di contenuti a dare vita alle loro idee e la libertà di adattarsi a più stili con dimensioni sia da 14 pollici che da 16 pollici. Che si tratti di creare, modificare o anche giocare, le immagini sono vibranti, nitide e pulite sul display Oled 100% dci-p3 a 120hz fino a 16:10. Quando la produttività è al primo posto, IdeaPad Pro 5i offre risultati eccellenti, grazie alla fotocamera Ir Fhd con sensore ToF e otturatore per la privacy che supporta Windows Hello per un accesso rapido e sicuro. La batteria ai polimeri da 84Wh supporta Rapid Charge Express tramite Thunderbolt 4 per una ricarica rapida che massimizza le sessioni di produttività e trasferimenti di dati più rapidi, mentre lo slot Ssd espandibile consente un'archiviazione di dati ancora maggiore oltre l'Ssd Pcie M.2 fino a 1 Tb. Tutta questa potenza pesa 1,46 kg per la variante da 14 pollici e 1,95 kg per la variante da 16 pollici, e con un elegante chassis Arctic Grey su tutti i modelli, IdeaPad Pro 5i consente ai creativi di essere i protagonisti della scena.

Proprio come la prossima ondata di laptop aziendali, il monitor Lenovo ThinkVision 27 3D è ora disponibile e pronto per aumentare la produttività e l'efficienza. Il monitor senza occhiali ora presenta una versione dell'interfaccia utente ancora più intuitiva e interattiva di 3d Explorer, che accoglie i creatori di contenuti nell’universo tridimensionale e può essere utilizzata anche in 2D. Inoltre, il monitor è dotato di un maggiore supporto software attraverso applicazioni proprietarie, tra cui Design Engine, che elimina la necessità di plug-in individuali per fornire una vera esperienza di progettazione ibrida interdimensionale. Con l'intelligenza artificiale, i contenuti 2d ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento elevata si trasformano istantaneamente in contenuti 3d vividi con una ricostruzione spaziale precisa, indipendentemente da quanto complessi possano essere gli sfondi, e il tutto senza richiedere ulteriore alimentazione o aggiornamenti del sistema. Artisti, ingegneri o designer possono ora creare con software 2d su uno schermo 2d e vedere immediatamente le loro creazioni in 3d ed inoltre, eventuali modifiche in 2d si rifletteranno contemporaneamente in 3d.

La disponibilità dei prodotti, secondo quanto comunicato da Lenovo e il prezzo sono i seguenti: