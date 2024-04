Acer Chromebook, si aggiunge un nuovo modello da 14 pollici

Acer ha presenta il nuovo Chromebook Plus 514, un dispositivo performante, compatto e robusto, che offre le capacità avanzate dell'intelligenza artificiale proprie di ChromeOs.

Il notebook rappresenta la combinazione ideale di design, schermo Full Hd da 14 pollici e tecnologia all’avanguardia. Esso è dotato, infatti, di un processore Intel Core i3-n305 e di 8Gb di Ram Lpddr5. Con questa configurazione, il dispositivo offre grande velocità e ampio spazio di archiviazione, garantendo prestazioni reattive e multitasking efficiente, sia che si tratti di eseguire app integrate alimentate dall'Ia – come Documenti Google e Foto – sia che si voglia guardare i programmi preferiti in Full Hd. Inoltre, l’autonomia della batteria fino ad 11 ore, come dichiarato da Acer, garantisce il divertimento per tutta la giornata.

Il display da 14 pollici vanta la tecnologia Ips, una luminosità di 300 nit e ampi angoli di visualizzazione, assicurando un’esperienza visiva chiara e nitida per ogni tipo di contenuto, che sia video, foto, immagine o testo. Questo elemento si rivela uno strumento perfetto per l’utilizzo di tool di progettazione grafica e di editing fotografico alimentati dall'Ia, come ad esempio Magic Eraser di Google Photos e i software Adobe Photoshop e Adobe Express che sfruttano l'Ia generativa di Adobe Firefly.

Inoltre, il display è disponibile anche in versione touch con rivestimento antiriflesso, per garantire una fruizione ottimale anche in condizioni di forte luminosità. Grazie alla rapidità, all'affidabilità del wi-fi 6e e alla presenza di strumenti avanzati per le videoconferenze, la connessione risulta un'esperienza davvero piacevole. La webcam da 1080p dotata di tecnologia per la riduzione del rumore e di tool potenziati dall'Ia, per migliorare la nitidezza, l’illuminazione e sfocare gli sfondi, assicura immagini chiare e cristalline.

La funzione della webcam di illuminazione automatica del volto regola automaticamente l'esposizione in base alle condizioni di luminosità circostanti e, per la massima privacy, gli utenti possono chiudere la webcam o disattivare i microfoni e la telecamera con un semplice clic. L’esperienza multimediale è completata dai potenti doppi speaker dotati di tecnologia audio Dts. Acer Chromebook Plus 514 è proposto con configurazione fino a 512Gb di memoria per garantire uno spazio maggiore di archiviazione locale; inoltre la sincronizzazione dei file sul dispositivo consente di mantenere i documenti, i fogli di calcolo e le presentazioni di Google sempre accessibili, sia online che offline.

Questo portatile di Acer è conforme agli standard militari Mil-Std 810h di resistenza e pesa 1,43 kg con uno spessore di 20,5 mm. Inoltre, esso può essere collegato ai dispositivi più recenti, sia tramite Bluetooth 5.2 o tramite l’ampia dotazione di porte, che include due porte Usb 3.2 Gen 1 Type-C. Caratterizzato da materiali riciclati, un packaging sostenibile, un design a basso consumo energetico che soddisfa la certificazione Energy Star, un touchpad OceanGlass (realizzato con plastiche riciclate provenienti dagli oceani) e diverse registrazioni Epeat, questo Chromebook Plus concretizza lo spirito della iniziativa Earthion, volta a creare un impatto positivo sull’ambiente.

Il nuovo Acer Chromebook Plus 514 è disponibile anche con l'upgrade Chrome Education, che offre una gestione su larga scala dei dispositivi per supportare gli amministratori scolastici e rispondere alle esigenze di insegnanti e studenti. Per le aziende, invece, la nuova linea Chromebook Plus è disponibile anche con l'aggiornamento Chrome Enterprise, che sblocca le funzionalità aziendali integrate di ChromeOs. Chromebook Plus 514 di Acer (cb514-4h/t) sarà disponibile in Italia a giugno con prezzi a partire da 479 euro.