OnePlus Watch 2, lo smartwatch con un’autonomia fino a 100 ore in modalità Smart

Durante il Mobile World Congress di Barcellona, che apre i battenti domani, Oneplus ha annunciato che presenterà un nuovo wearable, dal nome Watch 2. Questo lancio, con cui il brand tecnologico punta a conquistare il premio per il miglior smartwatch di fascia alta dell'anno, segna un significativo ritorno per il OnePlus nel mercato dei wearable di fascia alta. Denominato Your partner in Time, OnePlus Watch 2 è uno smartwatch che mira ad arricchire ogni momento e che promette un’affidabilità senza pari per un uso quotidiano e un monitoraggio della salute meticoloso.

OnePlus sa che uno smartwatch diventa parte integrante della vita di chi lo indossa, e la durata della batteria non può essere una preoccupazione.

Con un’autonomia fino a 100 ore in modalità Smart, il nuovo orologio intelligente offre un'eccezionale user experience e stabilisce un nuovo standard nel settore. Lo smartwatch non è solo smart, è sofisticato. Progettato con precisione, esso vanta una scocca in acciaio inossidabile e un quadrante in cristallo di zaffiro che offre sia eleganza senza tempo sia resilienza contro le prove della vita quotidiana. Ispirandosi alle distintive curve a forma di K della serie OnePlus 12, il Watch 2 presenta un quadrante rotondo che richiama la decorazione della fotocamera della serie, rendendolo il compagno perfetto per la serie di smartphone flagship presentati dall’azienda. Il Watch 2 è disponibile in due accattivanti colorazioni: Black Steel e Radiant Steel.

«Dopo una pausa di riflessione di tre anni a seguito del lancio del Watch 1, OnePlus Watch 2 è pronto ad approdare sul mercato, e siamo più fiduciosi che mai riguardo a questo prodotto», ha commentato Kinder Liu di OnePlus.

Con le sue caratteristiche all'avanguardia e il design molto curato, Watch 2 rappresenta, dunque, più di un semplice ritorno per l'azienda, che ambisce con questo device ridefinire il significato di un flagship smartwatch.

Attendiamo la presentazione Ufficiale a Barcellona per darvi maggiori dettaglio sul nuovo smartwatch di OnePlus