Adobe porta l'intelligenza artificiale conversazionale su trilioni di Pdf

Adobe ha ufficializzato l’introduzione di Ai Assistant, un nuovo motore conversazionale generativo basato sull’intelligenza artificiale conversazionale. Profondamente integrato nei flussi di lavoro di Reader e Acrobat, Ai Assistant genera istantaneamente riepiloghi e approfondimenti da documenti lunghi, risponde a domande, formatta informazioni per la condivisione in e-mail e tanto altro, interpretando e rielaborando in modo “intelligente” le informazioni contenute nei circa 3 trilioni di Pdf nel mondo.

Il nuovo Assistente sfrutta gli stessi modelli di intelligenza artificiale e apprendimento automatico alla base di Acrobat Liquid Mode, la tecnologia pluripremiata che supporta esperienze di lettura reattive per Pdf su dispositivi mobili. Questi modelli, sono in grado di fornire una comprensione approfondita della struttura e del contenuto del Pdf, migliorando la qualità e l'affidabilità negli output.

Nel corso delle prossime settimane, Adobe metterà a disposizione degli utilizzatori di Reader e Acrobat l'intera gamma di funzionalità dell'Ai Assistant, consentendo loro di ottimizzare i tempi per produrre riassunti e inserire per esempio citazioni, semplificare le attività di ricerca, navigazione e formattazione dei testi.

Ai Assistant in Reader e Acrobat trasforma documenti lunghi e informazioni enormi in approfondimenti utili e contenuti fruibili e di facile comprensione. Per esempio, ora sarà possibile scansionare, riassumere e distribuire i punti salienti delle riunioni in pochi secondi.

I team di vendita possono personalizzare le presentazioni e rispondere alle richieste dei clienti in pochi minuti, e gli studenti possono ridurre il tempo trascorso nella ricerca delle informazioni e dedicare più tempo ad analisi e approfondimenti. Ancora, i team di social media e marketing possono far emergere rapidamente le principali tendenze e problematiche negli aggiornamenti quotidiani per le parti interessate. Ai Assistant, inoltre, ottimizza il tempo necessario per comporre un'e-mail o scansionare un contratto di qualsiasi tipo, offrendo produttività a lavoratori della conoscenza e consumatori ovunque. Fai clic qui per vedere come le persone utilizzano AI Assistant per risparmiare tempo e ottenere informazioni più rapidamente.

Attualmente in versione beta, Ai Assistant sarà disponibile tramite un nuovo piano di abbonamento aggiuntivo. Le funzionalità beta sono invece disponibili gratuitamente per gli abbonati di Acrobat Standard e Pro Individual e Teams, sia su desktop che sul web in inglese, con il supporto di altre lingue in arrivo. Una versione beta privata è disponibile anche per i clienti business.