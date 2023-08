Generative Expand, la nuova funzionalità di GenAi per Photoshop

Lo scorso mese di maggio, Adobe ha annunciato l’integrazione di Firefly nell’app beta di Photoshop con la feature Generative Fill. Questa nuova funzionalità ha aperto la strada a nuove possibilità creative, consentendo di aggiungere, ampliare o rimuovere contenuti dalle immagini con semplici messaggi di testo. Da allora sono state generate oltre 900 milioni di immagini e le personesono entusiaste del mondo che vedono attraverso la lente della loro fotocamera, dove le dimensioni delle immagini possono essere magicamente estese, i pixel trasformati e gli editing sono più veloci e intuitivi che mai. Le funzionalità supportate da Firefly su Photoshop (beta) inoltre, gestiscono messaggi di testo in più di cento lingue, offrendo la possibilità di sviluppare la propria visione creativa in modo facile e veloce utilizzando messaggi di testo nella lingua preferita.

Grazie alla new entry, denominata Generative Expand, Adobe mira ad estendere ulteriormente la capacità dell’Ia Generativa di Photoshop, mediante un flusso di lavoro nuovo per espandere le immagini oltre i confini originali. Supportata dalla stessa tecnologia Firefly presente in Generative Fill, l’ultima feature permette di ampliare e modificare le dimensioni delle immagini in modo veloce, espandendo la tela con un semplice “clic e trascina” dello strumento Crop. Cliccando su “Genera”, il nuovo spazio bianco viene completato con il contenuto generato dall’Ia che si fonde perfettamente con l’immagine originale.

Con questo agile flusso di lavoro, le persone possono creare e ideare su Photoshop con l’IaGenerativa in modo più veloce e intuitivo.

Supponiamo che il soggetto sia tagliato, l’immagine non sia nel formato desiderato o l’oggetto a fuoco sia disallineato rispetto alle altre parti dell’immagine: con Generative Expand è possibile espandere la tela e ottenere qualsiasi risultato desiderato. Per prima cosa, occorre selezionare lo strumento Crop e trascinare verso l’esterno il margine della tela originale dell’immagine per ottenere il formato desiderato.

È possibile aggiungere il contenuto generato con o senza messaggi di testo. In assenza di un messaggio di testo, è possibile cliccare su “Generate” nell’area Contextual Task Bar e il nuovo spazio bianco verrà riempito da Photoshop con contenuto generato, integrandosi perfettamente con l’immagine originale. Generative Expand consente di dedicare meno tempo all’editing e concentrarsi maggiormente a sperimentare e adattare le immagini alle proprie esigenze creative. Adobe, infine, ha già fatto sapere che interessanti e nuovi sviluppi dell’Ia generativa sono in arrivo il prossimo autunno.