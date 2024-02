Il Mobile Imaging verso nuove frontiere con Xiaomi e Leica

Xiaomi e Leica Camera hanno annunciato insieme la creazione di Xiaomi X Leica Optical Institute, che segna una tappa decisiva nell’industria degli smartphone.

Con la tecnologia ottica al centro, questo istituto è pronto ad unire una serie di scienze interdisciplinari integrate, tra cui l'imaging digitale e le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

Lo Xiaomi x Leica Optical Institute, a partire dal suo lavoro iniziale, sta sviluppando un innovativo standard industriale per le prestazioni ottiche dei dispositivi mobili, alzando il livello sia in termini di tecnologia che di user experience.

Questa iniziativa, pone una forte enfasi sulla filosofia, sulla tecnologia e sull'esperienza dell'utente. Xiaomi 14 Ultra, nuovo flagship nel campo del mobile imaging, sarà la prima pietra miliare nell'evoluzione pratica di questo standard ed è destinato a fornire prestazioni ottiche senza precedenti, promettono da Xiaomi, con il lancio previsto entro la fine del mese.

Xiaomi X Leica Optical Institute promuoverà una profonda innovazione nella tecnologia ottica per il mobile imaging, con l'obiettivo di sviluppare un sistema ottico avanzato nell'era della mobile photography. Facendo leva sui punti di forza sia di Leica che di Xiaomi, l'istituto si concentra su quattro fattori tecnici principali: la progettazione di lenti ottiche di ultra-precisione in forma compatta, il raggiungimento di prestazioni ideali nella fotografia computazionale, il rispetto dei più alti standard ottici per le lenti e la ricerca e l'applicazione di tecnologie optoelettroniche all'avanguardia.

Per raggiungere questo obiettivo, Xiaomi e Leica hanno investito ingenti risorse e messo insieme un team congiunto di oltre 200 esperti. Peter Karbe, il leggendario progettista ottico dietro gli obiettivi di quarta generazione di Leica, tra cui design iconici come il Noctilux e la serie Apo, ricoprirà il ruolo di Optical Expert. Zeng Xuezong, Senior Vice President di Xiaomi Group e Presidente del Mobile Phone Department di Xiaomi, sarà il Direttore. Yi Yan, Head Software Technical Team di Xiaomi Group, e Wang Xuanran, General Manager di Xiaomi Camera Department, saranno i Vice Direttori.

Xiaomi fornisce un solido supporto alle risorse di Ricerca e Sviluppo dell'Istituto. Attualmente sono in programma tre importanti laboratori a Pechino, incentrati sull'hardware delle fotocamere, sull'imaging e sulla valutazione oggettiva e soggettiva della qualità dell'immagine. Con una superficie totale di 2644 m², questi saranno tra i più grandi, efficienti e automatizzati laboratori di produzione di fotocamere.

William Lu di Xiaomi Group ha dichiarato: «Con Xiaomi x Leica Optical Institute, faremo le ulteriormente sui punti di forza di entrambe le parti, continuando a estendere i confini delle capacità ottiche dell'imaging mobile così da essere sempre all'avanguardia».