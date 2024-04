SaphirMatt, il nuovo piano cottura Aeg coniuga eleganza e innovazione

L’edizione del Fuorisalone 2024 è stata per AEG l’occasione per svelare un'inedita gamma di piani a induzione con il nuovo e avveniristico SaphirMatt. Si tratta di un elegante vetro ceramico opaco, un'ode al design senza tempo, che aggiunge un tocco di raffinatezza a ogni cucina e non si rovina con l'uso quotidiano: resiste infatti ai graffi quattro volte di più rispetto al modello in vetroceramica standard. Di facile manutenzione, la superficie facilita la rimozione di macchie e impronte ed è due volte più veloce da pulire.

Il modello di punta della gamma, il Serie 8000 SaphirMatt con cappa integrata, incarna alla perfezione l'essenza dello stile senza compromessi e delle prestazioni senza pari: a cominciare dal design, grazie al quale ha vinto l’iF Design Award 24.

Questo piano è progettato per contenere i consumi e massimizzare l'efficienza energetica: la tecnologia FlexiPower Management consente, ad esempio, di regolare l’assorbimento di energia, mentre la funzione Stop&Go preserva calde le zone cottura, evitando che le pietanze si raffreddino, senza dover mantenere il piano attivo.

La funzione Spegnimento automatico, invece, impedisce l'accensione dell’elettrodomestico ai più piccoli. L'attivazione è comunque semplice: basta infatti un tocco delicato dei comandi elettronici SliderTouch per ciascuna delle quattro zone cottura e per la cappa, che possono essere gestite in modo agile e flessibile grazie alla doppia funzione Bridge.

Quest’ultima permette di collegare due aree attigue, così da utilizzare pentole di grandi dimensioni o la maxi-piastra grill. La cappa filtrante integrata si attiva automaticamente, monitorando l'intensità di utilizzo del piano, per mantenere l'aria sempre fresca e pulita, senza la necessità di accenderla manualmente o regolarne il funzionamento.

Della gamma fanno parte anche i modelli Serie 8000 Sense Boil&Fry da 60 e 80 cm, caratterizzati da sensori avanzati che regolano automaticamente la temperatura, evitando così l'ebollizione eccessiva dell'acqua e assicurando che l'olio sia sempre alla temperatura ottimale per la frittura. Il modello Serie 6000, dotato della funzione Doppio Bridge, infine, permette di creare superfici molto grandi, su cui cuocere le pietanze contemporaneamente: al tocco di un tasto si possono infatti congiungere due zone per formare un'unica ampia zona cottura.